¿Han sido efectivas las medidas económicas del 2022? Marc Vidal reflexiona sobre ellas y hace balance

Lo normal es utilizar los últimos momentos del año para hacer ese análisis con perspectiva que hace todo el mundo y como esta es la última 'Salida de Emergencia' de 2022, igual debería hacerlo, pero voy a hacer algo diferente. Básicamente porque un año no es tanto, por mucho que parezca que han pasado mil cosas y todas importantes.

Los registros fósiles que tenemos nos dicen que las especies mamífero promedio existen un millón de años. Según esta medida, todos tenemos aquí los que somos humanos unos 700 mil años por delante como especie, y aún quedan todavía 10 billones de personas que nacerán en el futuro. Es decir, sin llegar a esas dimensiones, y mirar de modo un poco más general y más panorámico todo lo que tenemos nos permitiría comprender mucho mejor lo que pasa, sobre todo, con la economía. Todo lo contrario, por cierto, a lo que se hace normalmente. Por ejemplo, las decisiones políticas del Gobierno son de una extrema inmediatez, y con un profundo sentido táctico muy preocupante.

La ausencia de estrategia imposibilita, además, cambiar la estructura de crecimiento de España, porque se hace todo para mañana, nada es estratégico. Además, enfrente solo hay respuestas instantáneas, por cierto. Invito a nuestros dirigentes a inspirarse en los ciudadanos de una pequeña ciudad japonesa llamada Yahaba. Resulta que hace un tiempo se planteó debatir la política municipal de aquella población de un modo muy curioso. Se pidió a la mitad de los participantes, personas del pueblo, que imaginaran que eran personas del futuro, que se ataviaran con ropa futurista incluso y que se concentraran en el papel de representar los intereses de sus nietos. Los científicos que controlaban el experimento observaron que el grupo del futuro contagiaba al grupo del presente, sobre todo en el grado de preocupación por las generaciones futuras. El consenso se lograba con propuestas que venían prácticamente de los nietos imaginarios.

Ojalá pensáramos más en esos nietos imaginarios que aún no tenemos. Sería como planificar acciones anticipando problemas. Todo lo contrario que ahora, que generamos problemas retrasando las acciones. Y es que, el tiempo pasa rápido y lo transforma todo. Hace 20 años, en el 2002 no pudimos felicitar el año a nadie con un iPhone o similar, ni por Facebook, ni ver nada en YouTube, ni subir fotos a Instagram, ni tuitear, ni poseer un bitcoin, ni utilizar el Gmail, ni tener una cuenta en Netflix, ni revisar tu WhatsApp, ni te pudo guiar Google Maps a la fiesta de turno que hubiera, ni pudiste escuchar a 'Herrera en COPE' en Spotify. El tiempo vuela y sería bueno mirarlo con toda la amplitud, por eso, solo me queda desearos un Feliz 2023 a todos, a todos los que buscamos la 'Salida de Emergencia'.