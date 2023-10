Marc Vidal pone fecha al mecanismo que prepara Europa para garantizar el control social: "Sofisticado"

Marc Vidal pone el foco en su 'Salida de Emergencia' en la llegada del euro digital. ¿Qué es exactamente y cómo afectará en nuestro día a día?

"Se trata de un euro emitido por el BCE y la diferencia entre el euro tradicional y uno digital es que el primero permite el efectivo totalmente anónimo y el segundo no", arranca su discurso el analista económico.

Prosigue indicando que "ya falta menos para su implementación. El 1 de noviembre llegará la última etapa para su creación".

Audio









Los expertos que están a favor del euro digital explican que "una moneda emitida directamente por el BCE permitirá que se eviten las crisis bancarias o de deuda". Marc Vidal argumenta que nos lo venderán por la sencillez de su uso, su eficiencia en los pagos, pero no nos dirán que "se trata de una maquinaria sofisticada de control social. Con un euro digital se podrá saber qué hace cada persona con su dinero. Podrá aplicarse caducidad a una parte del dinero".

Se pregunta el director de 'Herrera en COPE' por qué iban a hacer algo así. Vidal le invita a imaginar que una cantidad de sus ahorros caducan en 3 meses. "No hablo de que caduque un billete, sino de una cosa más sofisticada. Los euros digitales codificados podrán ser cancelados por una decisión política. Sospecho que cuando se pueda rastrear también me desprogramen el dinero si quiero viajar...pero no digo que lo vayan a hacer. Digo que se puede hacer".









Concluye reflexionando en que recordemos cuando pagar con 1.000 euros no era fraude fiscal. "Hemos normalizado un recorte de libertades que genera dependencia social y nos impedirá abrir nuestra 'Salida de Emergencia'".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así argumenta el BCE las ventajas del euro digital: accesible, gratuito y disponible con o sin conexión a internet

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este miércoles pasar a la siguiente fase del proyecto de un euro digital, denominada "fase de preparación", que dará comienzo el próximo 1 de noviembre y tendrá una duración estimada de dos años, según ha contado Marc Vidal en 'Herrera en COPE'

Sobre la base de los resultados de la fase de investigación, el BCE ha diseñado un euro digital que sería ampliamente accesible para los ciudadanos y las empresas mediante su distribución por intermediarios supervisados, como las entidades de crédito.

En este sentido, el Banco Central asegura que el euro digital sería una forma digital de efectivoque podría utilizarse para todos los pagos digitales en toda la zona euro, ampliamente accesible, gratuito para uso básico y disponible con o sin conexión a Internet, ofreciendo el máximo nivel de privacidad y permitiendo a los usuarios liquidar pagos de forma inmediata en dinero de banco central.

"Podría utilizarse en operaciones entre particulares, en los puntos de venta, en el comercio electrónico y con las Administraciones Públicas. Ningún instrumento de pago digital ofrece todas estas características. El euro digital colmaría esta laguna", afirma.

En este sentido, el BCE subraya que el euro digital tendría la protección de datos como una prioridad, señalando que el Eurosistema no podría ver los datos personales de los usuarios ni vincular datos de pago con particulares, por lo que el euro digital aseguraría un nivel de privacidad similar al del efectivo para los pagos sin conexión.

"Tenemos que preparar nuestra moneda para el futuro", declaró Christine Lagarde, presidenta del BCE.