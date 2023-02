Marc Vidal plantea una solución para reducir el precio de la vivienda: "Es cuestión de oferta y demanda"

Se estanca la compraventa de viviendas, desde que en noviembre se acentuase su caída al registrar un descenso del 8,2%, con respecto al mismo mes del año anterior. Y todo ello en un contexto de subida de tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista. De esto, concretamente, ha dado su opinión Marc Vidal, analista económico, en 'Herrera en COPE'con la sección 'Salida de Emergencia', que ha asegurado que este incremento está empezando a hacer efecto.

"Las transacciones inmobiliarias se han desplomado un 17,8% a la vez que, según el Consejo General del Notariado, los precios han empezado a estancarse. El metro cuadrado en España se situó en los 1.590 euros de media. ¿La paradoja? Que permite mantener una ilusión de que el mercado aguanta, es que los nuevos préstamos hipotecarios -concedidos en diciembre para la adquisición de vivienda en España-, aumentaron de cuantía promedio a la vez que se firmaban menos operaciones. Esto quiere decir que son muchos menos los que compran y compran por mucho más", señalaba.

Pero, si hablamos en números, Marc Vidal explica lo siguiente: "Hablamos de un incremento del préstamo promedio de un 2,6% interanual, alcanzando los 156.000 euros, a la vez que se conceden, por cierto, un 22,5% menos préstamos hipotecarios". Sin embargo, como dice el analista conómico, "todo no es malo". "El hecho de que el porcentaje de compras de viviendas financiadas, mediante un préstamo hipotecario se situaran en el 43,4%. Y, que además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media un 70,8% del precio, pues supone un cambio notable a otros momentos de nuestra historia, en los que, una hipoteca incluía la vivienda, el coche de alta gama y una televisión de plasma. Y todo ello, a 50 años", argumentaba.

Soluciones para reducir los precios de la vivienda

"Tal vez, ahora sea el momento de una política racional en materia de vivienda, lejos de ideas, de Aurora Boreal, que tienen algunos. Tal vez, ha llegado el momento de estimular de verdad el alquiler, como sucede en otros países de nuestro entorno, pero de verdad. Se debería modificar la cultura del capital, aunque siglos de costumbre soplan a favor de la compraventa como plan de jubilación vital, pues deberíamos fomentar otras opciones que relajarían la presión sobre la vivienda", opinaba el analista económico.





Ahora bien, Marc Vidal explica cómo se podría reducir el precio de la vivienda: "Revisar el problema por el que los pisos no pueden bajar, estaría bien. Hablo de los 600.000 millones de euros en hipotecas vivas, cuyo aval es la propiedad misma. Si bajan de precio se quedarían sin cobertura. Por eso, la Sareb, el banco malo que se creó para ir colocando pisos que no valían el crédito que los avalaba, no saca todo el stock disponible. Pero, ¿y si se activara todo ese parque dormido como vivienda pública de alquiler? Los precios caerían y no haría falta que nadie propusiera topar hipotecas o capturar peces voladores. Es una cuestión de oferta y demanda, nada más. Y es que, si no se hace nada, para ampliar la oferta ahora, volveremos a ver subidas por alta demanda a medio plazo, y se cerrará de un portazo la 'Salida de Emergencia", advertía Marc Vidal.

