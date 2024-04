Marc Vidal destapa el problema que esconden los datos de empleo del mes de marzo: "El récord actual..."

Este miércoles, son muchas las noticias sobre los datos de empleo del mes de marzo, un asunto que analiza Marc Vidal en 'Herrera en COPE' en su sección 'Salida de Emergencia'.

"Digamos que España ha logrado un hito al finalizar marzo con más de 20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hubo días que superó los 21 millones, incluso impulsado por las contrataciones de Semana Santa en el sector turístico. Y, también según los datos oficiales, el desempleo cayó a los 2,7 millones de personas. Lo que vendría a ser el nivel más bajo desde 2008", comenzaba diciendo el analista económico.

Sin embargo, Vidal no está muy convencido con estos datos: "Para empezar, y aunque afiliado y cotizante tienen algunas variaciones, el récord actual debe analizarse desde el crecimiento demográfico. En 2019 éramos 47,1 millones de habitantes y ahora 48,6 millones, es decir, un millón y medio más".

"Además, no se crea empleo. Se reparte. Lo indica el descenso de horas trabajadas, la caída de la productividad y la contratación intermitente. De hecho, los contratos se hunden un 14% interanual y los indefinidos un 18%. Además, un 56% de los indefinidos son a tiempo parcial o fijos-discontinuos", añade el analista económico.

El principal problema del empleo en España

En este punto, Vidal se centra en el "problema" de siempre: "Totalmente. Muchos de estos afiliados acumulan menos horas trabajadas que en 2019. Y casi tres millones trabajan a tiempo parcial. Pero hay más trucos. Como la afiliación obligatoria a la Seguridad Social de todo el alumnado de Formación Profesional que realiza prácticas. De esto no dicen ni pío".

A esto hay que sumar que del empleo público tampoco dicen nada: "Nada de nada cuando ese sí que bate récords. En 2023, según sus propios datos, uno de cada cinco empleos generados se originó al amparo de las administraciones públicas. Aunque el decorado llega a su éxtasis con losfijos-discontinuos inactivos; 778.000, según el SEPE".

"No sé, me pregunto si estos datos los envían a Europa para verificarlos, porque la propia Unión ya dijo que en España hay un millón de parados ocultos. Es más, en Bruselas hay una preocupación notable por el hecho de que nuestros jóvenes abandonen España. En 2021 fueron 125.000, en 2022 150.000 y el año pasado casi medio millón. Así te baja el paro que no veas", añade.

Concluye: "Y el tinglado se aguanta por la montaña de subsidios y ayudas destinadas a crear dependencia social y que tan bien se está construyendo. Un sistema que se apoya en la deuda y en la subida de impuestos a la clase media y al sector productivo. Un modelo que seca el crecimiento poco a poco. Lo hunde mientras no se ve. Pero un día te despiertas y descubres que eres pobre. Que tu país es pobre y que sólo los que se fueron, cruzaron a tiempo, la Salida de Emergencia".