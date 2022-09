Marc Vidal apunta al problema económico español: "Hay más gente que dice trabajar, pero cada vez menos horas"

Eurostat informó ayer que en el segundo trimestre de 2022 el número de personas ocupadas aumentó un 0,4 % en la zona euro, en comparación con el trimestre anterior. Y de hecho han decidido revisar los datos previos por lo menos una décima al alza, pero todo en economía tiene un pero.

Mirando los datos por países he visto algo relevante que indica que o ellos o nosotros no contamos bien el tema de las horas trabajadas. Mientras que en España las horas trabajadas no crecen a pesar de que según el gobierno sí aumenta el empleo, en el resto de Europa, de la eurozona en concreto, las horas trabajadas sí crecen y mucho. Un 3,7 % aunque el empleo no lo haga tanto y es decir o los contratos europeos son muy intensivos y los nuestros muy parciales o algo no se está haciendo bien, no se está contabilizando bien.

De hecho, hay otro elemento que debería hacernos pensar. Según Eurostat, el segundo trimestre de 2022 quien lideró la creación de empleo fue Lituania con un 3,1 % o la República Checa o Irlanda que también tienen un 1,6. Los países comunitarios que tuvieron un peor registro fueron España, especialmente con un -1,1 y Portugal con un -0,7.

Es decir, el denominado milagro laboral español no es tal. Pero lo más grave no es el nivel de empleo. Lo preocupante, Carlos es el tipo de empleo que seguimos creando. Te voy a hablar de un índice muy rápido, que define bien la salud laboral de un país. Se trata del índice de complejidad económica, una variable definida y estudiada por el Media Lab del MIT de Boston, que mide la intensidad de conocimiento de una economía y la dificultad para sustituir a sus trabajadores.

España la tiene muy baja, de hecho ha caído cinco puestos, cinco posiciones en cinco años. Es decir, que vamos para atrás también en esto. Mucho fondo europeo, mucho discurso hecho, pero en este país hay más gente que dice trabajar, pero que trabaja cada vez menos horas y además en empleos cada vez menos complejos.

Cuanto menor sea la complejidad económica y laboral de un país, más largas y más profundas son sus crisis. De esta no saldremos sin cambiar algo para encontrar pronto la salida de emergencia.