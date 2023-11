Marc Vidal alerta del problema social que debería preocupar a los españoles: "Resume muy bien el escenario"

Marc Vidal pone el foco este viernes en asuntos clave para la economía española que no se han tratado durante el debate de investidura, como la rebaja en la previsión de crecimiento para nuestra economía realizada desde Bruselas.

"No se ha hablado de eso ni en el debate de investidura ni ningún lugar, donde por no decir no se dijo tampoco que España ha entrado oficialmente en el club de los países pobres de la Unión Europea de nuevo. Ese grupo en el que se ubican los países que tienen una renta per cápita inferior al 90% de la media europea, los que nos concede además en ese caso un vergonzoso honor que es el de volver a estar como candidato a los fondos de cohesión", comenzaba explicando el analista económico en su 'Salida de Emergencia'.

Y es que "ni el presidente que obviamente lo quiso ocultar, ni la oposición que seguramente no lo consideran relevante, ninguno de ellos indicaron que la Comisión Europea actualizó anteayer sus previsiones económicas estimando que nuestro crecimiento se reducirá al 1,7%, es decir, dos puntos menos de lo previsto tan solo hace un mes y medio, algo ven mal y no será la última revisión".

"Si ya es grave esa desaceleración, peor es el motivo. Se atribuye a un menor impulso del sector turístico que, según la Comisión, el turismo español tirará menos de la economía por el debilitamiento de nuestros socios comerciales. Europa entrará en un punto muerto y nos va a afectar. Depender de un sector que a su vez depende tanto de la coyuntura económica es una espada Damocles", añade en 'Herrera en COPE'.

El problema de la deuda pública en España

Por otro lado, tampoco se habló en profundidad de la deuda pública: "A pesar de que Bruselas prevé que nuestra deuda pública va a caer al 106,5% el año que viene, los costes de intereses sí que complica realmente el ajuste presupuestario del próximo gobierno. Además, Europa ya nos advierte que el uso del incremento de recaudación fiscal, la inflación agregada y el estímulo que suponen los fondos Next Generation para sobredimensionar el PIB, distorsiona la lectura real de nuestra deuda porque eso explicaría que nuestro ratio de deuda caiga, pero nuestra deuda bruta alcanza cifras récord que ya superan el billón y medio de euros".

"Deberíamos añadir algo más que sus señorías tampoco contemplaron durante el debate de investidura, unos porque igual le representaría asumir una gestión amparada en el subsidio y no en la productividad, y los otros porque tampoco consideran a lo mejor que es el mejor momento para dar batalla con los números. La realidad pesa como el plomo y hoy España ha superado el máximo absoluto de personas mayores de edad que de un modo u otro dependen de la ayuda estatal, esto lo publicaba The Objective, que decía que 19 millones de personas en esta franja de edad mayores de edad reciben ya algún tipo de prestación", ha añadido.

Para concluir ha sentenciado: "19 millones y es algo que resume muy bien el escenario en el que estamos, es una carrera delirante que está cimentando un país dependiente, subordinado y adicto a eso que se llama 'Papá Estado'".