Marc Vidal advierte de un "estancamiento de la economía": "La cosa ha empeorado"

Como cada día, Marc Vidalha examinado en profundidad un tema de actualidad económico en su'Salida de Emergencia', en 'Herrera en COPE'. Carlos Herrera ha leído un titular impactante para que el analista comentase el significado y la repercusión del mismo en nuestro país: "La Unión Europea dejó de crecer en el cuarto trimestre de 2022", leía el comunicador. A lo que Marc explicaba lo siguiente: "El PIB de los países europeos cayó un -0,1% en el último trimestre del año pasado según Eurostat, que ha recortado por cierto una décima su estimación previa. Es decir, que la oficina de Estadística Europea ya contaba con un estancamiento de la economía, pero la cosa ha empeorado una décima", comenzaba diciendo.





"Entre los países de la Unión Europea con mayores tasas de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del 2022, respecto a los tres meses anteriores de ese mismo año, fueron Grecia -que creció un 1,4%- y Malta -con un 1,2%-. Mientras que los que tuvieron un mayor descenso fueron Polonia (-2,4%) y Estonia (-1,6%). En el caso de España, según Eurostat, se registró una expansión del 0,2%, crecimos un poquito. Por lo que se retrasa aún más la opción de alcanzar el nivel que teníamos en 2019. Y se escuchará de algunos analistas que dicen que el PIB español ya está en niveles prepandemia, y lo dicen en términos nominales, es decir, sin ajustarlo por la inflación. Si lo hicieran, por el contrario, utilizando el PIB real, que sí tiene en cuenta los cambios en el nivel general de precios, la cosa nos llevaría a aquel lejano diciembre de 2019 todavía", continuaba explicando.

El otro indicador "tremendamente certero"

Sin embargo, Marc Vidal ha querido hacer referencia en este jueves de marzo a otro indicador que se usa muy poco, pero que, según él, es "tremendamente certero" para saber cómo está la economía de un país. "Se trata del consumo individual efectivo per cápita. Si bien sabemos que el PIB es una medida útil para medir el tamaño de una economía, no lo es tanto para evaluar el bienestar real de la población. De ahí que la propia Agencia de Estadística Europea, nos recomienda utilizar otro más eficiente", desvelaba Marc Vidal.

Audio





"Este indicador del consumo individual efectivo per cápita refleja el poder adquisitivo promedio de los ciudadanos y su capacidad para comprar bienes y servicios básicos, lo que a su vez tiene un impacto directo en su calidad de vida. En el caso de España, el consumo individual efectivo per cápita alcanzó su máximo en 2007. Los españoles no hemos recuperado desde entonces nuestro nivel de vida, por lo menos este baremo. La gran recesión que hubo entre 2008 y 2013 tuvo un fuerte impacto en el consumo individual en España y cayó un 24,7% hasta 2014, y ni con la expansión económica del 2014 al 2019 se logró llegar al nivel previo", recordaba.

"Ahora mismo no hay ninguna previsión de que eso pase antes de 2025, hablamos de casi dos décadas perdidas en ese sentido, en el que lo que sería el nivel de vida de las personas. Eso explicaría muchas cosas: por qué nuestras crisis son más largas y más profundas, por qué nuestro desempleo dobla la media europea, o por qué la renta disponible no crece. Atender a este índice ayudaría a nuestros gobernantes a diagnosticar algo mejor, y por derivación a abrirnos la 'Salida de Emergencia'", zanjaba Marc Vidal.