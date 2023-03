La inversión en vivienda, ¿una solución para luchar contra la inflación?

La pregunta clave del día en materia económica es si es buena idea invertir en vivienda para luchar contra la inflación. Esto es lo que se ha preguntadoCarlos Herrera en 'Herrera en COPE'. Y la respuesta la hemos buscado en nuestro analista, Marc Vidal, con su 'Salida de Emergencia'. "El gran reto en tiempos de alta inflación es saber qué hacer con los ahorros para que no pierdan valor. Y más sabiendo que la inflación es acumulativa", comenzaba diciendo. De hecho, este jueves conoceremos el dato adelantado del IPC y el analista económico tiene claro que "caerá" con respecto al mes pasado.

Eso sí, Marc Vidal advierte que, aunque descienda el IPC, eso no querrá decir que bajen los precios: "En realidad indicará que la tasa de crecimiento de los precios ha disminuido. Y, en otras palabras, que los precios seguirán aumentando, pero a un ritmo más lento que antes. Resulta que, mayoritariamente, sabemos que la subida de precios afecta al poder adquisitivo, pero en realidad a lo que ataca significativamente es al patrimonio líquido", decía.

"En apenas dos años y medio, y de manera agregada, los españoles no solo han perdido capacidad de compra en un 15% aproximadamente, sino que sus ahorros han perdido un valor incluso superior. Algo que continuará pasando todavía un par de años más según el propio Banco Central Europeo. De ahí que muchos españoles por tradición y por facilidad por mantener el activo, deciden lanzarse a la inversión inmobiliaria esperando que el incremento del valor patrimonial se coma de alguna manera la pérdida de valor de los ahorros", comentaba el analista económico.

¿Es buena idea invertir en vivienda?

Ante la pregunta clave, Marc Vidal no lo recomienda tanto: "Si el sistema financiero entra en crisis, la concesión de créditos y de hipotecas se va a complicar y, por derivación, las compras se van a frenar también. La subida de tipos de interés del BCE, la desaceleración de la economía, la caída de los ratios de rentabilidad, y las exigencias a la banca para que se muestren robustas y sin riesgos en estos momentos, elevará a las variables para acceder a la financiación de comprar vivienda. Y como sabemos todos, a menor demanda, con la misma oferta, bajada de precios", continuaba explicando.

"La inversión en vivienda ofrecía hasta ahora un rendimiento neto interesante, por lo menos hasta hace un año. Los inversores que adquirían una vivienda a través de una hipoteca obtenían una rentabilidad neta. Por eso, a menos que la crisis financiera que nos sobrevuela obligue a bajar tipos a corto plazo -cosa que no parece que vaya a pasar-, lo más inteligente ahora sería lo que los americanos llaman Wait and see, esperar y observar", seguía diciendo.

Por último, Marc Vidal ha resaltado que "en cada caso es un mundo" y "veremos en la parte final del año si el mercado reacciona al alza o no. Si amortigua los precios en crecimiento casi nulo o, por el contrario, inicia un desplome. En todo caso, no parece que, ahora mismo, en la búsqueda de invalidar la inflación pues la inversión en vivienda nos pueda abrir la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.