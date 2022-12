¿Es la inflación más dañina que la recesión?: Marc Vidal explica lo que está sucediendo en la economía mundial

El crecimiento de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre fue de un 3,2% en tasa interanual, que eso son tres décimas más de lo que se esperaba, que no es poco. Y es que, el consumo que allí representa dos tercios de la economía estadounidense se ha disparado. Y resulta paradójico que esta solidez de la economía americana se produzca a pesar de las agresivas subidas de tipos de interés y de una inflación inédita en décadas. Una situación que se debe a la fortaleza del mercado laboral y al incremento de los salarios. Ojo con esto porque algo que sucede con empresas contratando, salarios subiendo y consumidores gastando, todo eso sucede a la vez que la política monetaria intenta sin éxito parar la economía.

Estamos ante un curioso rompecabezas que es difícil de descifrar. Lo que sabemos seguro es que estos datos de crecimiento van a estimular de nuevo que la Reserva Federal, nuestro Banco Central, a seguir drenando liquidez del sistema y, sobre todo, a subir tipos ahí otra vez. Y es que la ciencia nos dice que, si la economía crece, es difícil moderar la inflación. También nos dice que es peor la inflación que la desaceleración. Por eso en Estados Unidos han decidido parar su crecimiento.

¿Es la inflación más dañina que la recesión?

Que la recesión tal vez no, no se sabe, pero que la desaceleración eso seguro. Puede sonar raro que al principio que la principal economía del mundo esté aplicando políticas para provocar una parada técnica de su crecimiento. Pero, obviamente tiene que ver con la política monetaria imperante, no solo en Estados Unidos, sino también en gran parte del mundo. La subida de tasas de interés están subiendo para controlar la inflación. Si sube el coste del crédito, hay menos demanda para comprar productos y los precios en teoría deberían bajar. Se modera la inflación pero a la vez también baja el crecimiento, y por eso se dice que esta es una desaceleración autoprovocada. Y aquí surge el dilema. Si la economía crece, a pesar de unas políticas monetarias tan duras y debería de parar la economía de algún modo, ¿qué más se puede hacer para controlar la inflación? La verdad que ya no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la pérdida de poder adquisitivo sostenida en el tiempo es una catástrofe. Por eso sería importante no perder de vista, incluso aquí en Europa y en España, ese desajuste que se está provocando entre crecimiento, empleo, precios y tipos de interés en Estados Unidos. Porque, o se equilibra todo esto, o nos alejaremos un tiempo de la 'Salida de Emergencia'.