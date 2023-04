Esta es la consecuencia del plantón de Sánchez al director ejecutivo del mayor fondo de inversión del mundo

El pasado 19 de abril, Pedro Sánchez tenía prevista una reunión importante en clave económica. Se trataba de un encuentro en Moncloa con Larry Fink, el CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión a nivel mundial. Tal y como informó el medio ‘The Objective’, los propósitos de este encuentro pasaban por conocer la agenda económica del Gobierno y sus planes en relación a la inversión extranjera, entre otros motivos. Un viaje relámpago que hizo Fink a España para una reunión que fue cancelada 'in extremis' por el presidente del Gobierno. Para entender la magnitud de este encuentro, Marc Vidal, en su sección ‘Salida de Emergencia’ en ‘Herrera en COPE’ ha dado su lectura.

Tal y como ha contado el analista económico en COPE, BlackRock “Tiene participaciones en 19 de las 35 mayores cotizadas españolas y gestiona en España, activos por valor del 3’2 por ciento de nuestro PIB”. Vidal añadió que “Fuentes como ‘The Objective’ se dieron cuenta de que el martes no se reportó nada sobre la reunión prevista anteriormente. Y ahí ni entro ni salgo la verdad, no queda muy bien. Lo único que sé es que no parece una buena idea cancelar este tipo de encuentros por el mensaje que traslada hacerlo. Además, no estamos para desestimar este tipo de vínculos económicos”.

“Black Rock no es el mayor fondo de inversión del mundo, sino que además inspira y marca tendencias a muchos otros fondos. Algo que va a ser fundamental si queremos estimular los fondos Next Generation” subrayó el analista económico en ‘Herrera en COPE’. “Por cierto, recordemos que esa catarata de euros exige la intervención de capital privado, junto al aportado por Europa, y de esto habrá tiempo para hablar ya verás” afirmó Vidal a Carlos Herrera en COPE.

El plantón de Sánchez y su efecto en la economía

El analista económico señaló que “Es preocupante la deriva crítica casi lesiva que tiene este gobierno hacia la empresa. Sorprende que no vean que dependemos del sector productivo y de que aumente su capital y que vea que se pueda invertir para generar empleo, cotizaciones sociales y pagar más impuestos que amparen el gigantesco estado en el que se nos está quedando. No es magia, los impuestos no caen del cielo. Precisa de que se genere riqueza antes, si no, lo que repartes es pobreza”.

Asimismo, Marc Vidal ha advertido de la consecuencia de este movimiento de Sánchez: “Este clima contra la empresa que emite el Gobierno acabará frenando una indispensable presión exterior y lo peor es que si todo esto por mercadotecnia electoral, pues nos vamos a pasar un año emitiendo señales tóxicas a los mercados de inversión y vamos a perder una oportunidad única en plena presidencia europea como decíais esta mañana.”

El analista relató este asunto como una pérdida de “Oportunidad que tenía que ver con el mercado de crecimiento, oportunidad para mejorar la productividad y empleo de calidad, oportunidad que se simplifica en dos datos: uno, Europa ya cotiza a un 4 por ciento de los máximos previos a la crisis financiera, y dos, el denominado índice del miedo inversor, ese dinero que tiene que moverse, está en su nivel más bajo desde enero del año pasado, es el momento de aprovecharlo. Por eso, deberíamos apostar por el futuro productivo urgentemente y no por esta especie de pausa económica amparada en titulares y en titulares que están retorcidos”.