¿Dinero físico o virtual? Marc Vidal explica los problemas de usar una moneda digital en tus compras

Lacaída de Silicon Valley Bank hace dos semanas hizo saltar las alarmas. Al parecer, si los tendría que haber un dinero digital emitido por los bancos centrales -al igual que ocurre con el dinero físico- para que este problema no se hubiese planteado, tal y como señalan los expertos. Por este motivo, durante esta mañana de miércoles 22 de marzo, en'Herrera en COPE'hemos hablado conMarc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', sobre las CBDC (las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency) o, lo que es lo mismo, "monedas digitales emitidas por los bancos centrales", ha dicho el analista económico.

Esto es precisamente lo que se está comentando estos días, que si hubiéramos tenido este tipo de monedas oficiales, "la crisis de Silicon Valley Bank no se hubiera producido", decía también nuestro analista económico. Ahor bien, aunque esto fuese posble, también conlleva un riesgo y Marc Vidal lanza una advertencia: "El problema es que, corremos el riesgo de que con esa excusa se imponga sin miramientos el euro digital, el dólar digital, el peso digital o la lempira digital, por nombrar algunas. De hecho, la moneda digital emitida por un banco central que se encuentra en una fase más avanzada es el yuan digital, la moneda china", explicaba.

¿Dinero físico o digital?

"Y eso ya debería ponernos en alerta sobre el uso y sentido de este tipo de divisias. La diferencia entre el euro tradicional y el digital es que el primero permite el efectivo totalmente anónimo y el segundo no. De ahí que, ahora mismo hay dos bandos al respecto. Por un lado están los que defienden que con una moneda emitida directamente por un banco central, con capacidad para ser programable y con total control sobre su uso, se podrían evitar las crisis bancarias y algunos delitos. De hecho, si una moneda es programable se podría aplicar una fecha de caducidad a una parte de tus ahorros. Esto estimularía su uso acelerando la economía. Si se determinase lo contrario, serviría para bajar la inflación sin subir tipos de interés", comentaba Marc Vidal, haciendo alusión a lo que se está comentando respecto al dinero digital.





Eso les preocupa a unos y, a otros, les preocupa lo contrario: "Se sospecha que, detrás de la defensa de su facilidad de uso, de su eficiencia en los pagos y de su capacidad para estimular la inclusión financiera, se esconde el riesgo de que un banco central pueda rastrear todas tus transacciones realizadas con esas CBDC", resaltaba el analista económico. Y ponía un ejemplo de lo que puede suceder: "Imagina que alguien considera que con tu dinero programable no debes comer más carne este mes, o beber más vino o tomar un vuelo. Imagina que todo eso es porque alguien considera que afecta a la huella de carbono. Si algún día solo hay euros digitales te podrán cancelar esas compras sin miramientos. No digo que lo vayan a hacer, solo digo que será posible. Y eso, por sí solo, a mí ya me preocupa bastante, visto lo visto", comentaba haciendo hincapié en esto último.

"Igual lo vemos como ciencia ficción. Pero, quién te iba a decir que el fraude fiscal vigente que hoy en España establece un máximo de 1.000 euros para cualquier pago en efectivo. Y es que, la limitación de la libertad individual es un bien preciado que deberíamos de cuidar. No hacerlo nos deja sin 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.