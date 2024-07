¿Cómo ha crecido el PIB per cápita de los españoles en los últimos años? "Nos superan Polonia y Chipre"

La renta per cápita de los españoles sigue estancada, un asunto que analiza Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"Sigue distanciándose cada vez más de nuestros socios comunitarios. Según datos de Eurostat, desde 2018, la brecha con la media de la UE ha crecido un 37%. En cinco años la diferencia ha pasado de 2.720 euros, a 3.720 menos que la renta per cápita media de los europeos. Es más, España es el quinto país con el peor desempeño en este lustro.

Aunque el gobierno mantiene la narrativa de que vamos como un cohete, no se traslada a los ciudadanos. El PIB per cápita, un indicador clave para entender el bienestar económico de un país, mide la relación que hay entre el valor total de bienes y servicios producidos y la población del país. En España, el PIB per cápita real apenas creció un 1,3% en los últimos años, contra el 4,8% que lo hizo en la Unión Europea.

Y es que España ha perdido varias posiciones en términos de renta per cápita. Nos superan países como Francia, Italia, Países Bajos o Irlanda y ahora también Polonia o Chipre".

¿A qué se debe esta situación si los datos de empleo y crecimiento son aparentemente buenos?

"Pues porque no lo son. A pesar de los datos oficiales, España aún no ha logrado recuperar el nivel adquisitivo previo a la crisis sanitaria. Aparentemente, generamos más empleo que nunca, crecemos más que nadie en el sistema solar y la inflación parece controlada. Pero todo es un decorado.

Por un lado, más de la mitad de la nueva ocupación que se crea proviene del sector turístico, el cual no permite mejorar la productividad, puesto que es expansivo en lo laboral pero regresivo en la escalabilidad. Es decir, se generan muchos puestos de trabajo que no se traducen en producción exponencial.

Por otro lado, al no crecer la productividad es difícil generar mejores salarios, aunque dos tercios del crecimiento del PIB provenga del turismo. Y como la inflación es un fenómeno agregado, a mayores precios, mayor producción bruta, que no se traduce en un mayor poder adquisitivo debido a esa misma inflación.

Y además, un país que tiene una deuda pública que supera los 1,6 billones de euros y que va a necesitar este año otros 270.000 millones para financiarse, es un país que no crece, es un país que se endeuda, lo que se traslada a los ciudadanos que cada vez son más pobres aunque los datos no lo muestren.

Lamentablemente, este tema no está en el debate político, y debería, porque de un modo silencioso se está condenando a nuestros hijos a quedarse sin Salida de Emergencia".