¿Cómo afecta al bolsillo de los españoles la subida de tipos de interés de EEUU? Marc Vidal da las claves

La inflación en Estados Unidos no afloja. Y es que, la tasa interanual se sitúa en el 6,4% -una décima menos que en diciembre, en 6,5%- y, a pesar de que se trata en el séptimo mes consecutivo que se modera, los expertos señalan varios factores que preocupan y mucho. En este apartado, el analista económicoMarc Vidal ha dado las claves, en'Herrera en COPE', de lo que ocurre y de cómo nos afecta a nosotros en España que este dato de la inflación estadounidense.

"Por un lado, que la inflación sigue muy alta -a pesar de los intentos por enfriar la economía subiendo los tipos de interés de manera continuada-, y por otro lado -que frente al mes anterior-, los precios en enero suben 5 décimas. Es el mayor repunte desde el pasado desde el pasado mes de octubre. O sea que esto no está tan claro", señalaba Marc Vidal.

Diferencias entre la tasa mensual y la interanual

Para el analista es importante que se diferencie la tasa interanual -"que contabiliza el incremento de los precios entre un mes cualquiera y el mismo mes del año anterior"- y la tasa mensual -"que es la que se ha complicado, que mide la inflación frente al mes precedente"-. "Este último dato, y el hecho de que las previsiones se hayan visto superadas en dos o tres décimas, indica que todavía queda mucha travesía del desierto por recorrer. Se pone de relieve la resistencia de la economía estadounidense, dando argumentos sobre todo a quienes creen que es necesario que la Reserva Federal siga subiendo tipos de interés", explicaba, agregando que "están atrapados".

Marc Vidal se ha retrotraído hasta 1963 con Milton Friedman y Anna Swchartz, cuando publicaron un libro titulado La historia monetaria de Estados Unidos, entre 1857 y 1960. "Friedman observó que si la oferta de dinero se duplicaba, a la vez que la cantidad de bienes y servicios disponibles de la economía era la misma, pues los precios básicamente se duplicaban en el tiempo. La explicación es muy simple, si hay más dinero tratando de comprar la misma cantidad de bienes y servicios se produce inflación", explicaba, añadiendo que la cantidad de dinero que había aumentado era "más de un 100% entre la crisis financiera y el Covid".

Así afecta a España la inflación de EEUU

Para los expertos como Marc Vidal, "todo lo que pasa allí nos afecta" porque en economía "todo está relacionado". "Si los americanos suben los tipos más de lo previsto al no controlar su inflación, el dólar volverá a ser atractivo para los inversores y eso acaba depreciando el euro. Que se deprecie el euro ahora no es bueno. Encarece las compras de la energía, de las materias primas... pues se compran en dólares. Un euro más débil compra menos cosas que cuando está fuerte, por lo que se intensifica la tensión en nuestros precios, en nuestra inflación. Además, como sabemos, si los precios no se controlan -por esta razón u otra-, el Banco Central Europeo seguirá subiendo tipos frenando nuestra economía que crece, ojo, solo al 0,2%. Luego dicen que no hay riesgo de recesión. Como todo esto es muy complejo, explicaré por qué el precio de los alimentos no va a bajar -lo diga quien lo diga-, al igual que en Estados Unidos, porque de momento se retrasa la apertura de la 'Salida de Emergencia'", sentenciaba Marc Vidal.