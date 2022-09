Álvaro de Marichalar en 'Herrera en COPE': “Me quedan dos años más de navegación”

Álvaro de Marichalar explica a Carlos Herrera donde se encuentra: “Ahora mismo estoy al sur de México, en una ciudad que antes se llamaba Salamanca de Bacalar, ahora, se llama solo Bacalar”. El aventurero español salió desde Sevilla, donde fue despedido por el Alcalde de Sevilla junto al Señor Presidente de la Comisión portuguesa del V Centenario de la Primera Circunnavegación, Senhor José Marqués.

Es la segunda vez que Álvaro cruza el atlántico, el explorador cuenta: “Lo crucé en moto en 2002 la primera vez, que fui desde Roma hasta Estados Unidos, pero esta segunda vez está siendo más complicada”. “Ahora sigo rumbo a Panamá y hay que seguir conmemorando este quinto aniversario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián El Cano, ya sabemos todos que salieron 5 navíos dirigidos por él y solo llegaron tres”. También ha afirmado en la charla con Carlos Herrera, que lleva tres años sin volver a España.

Ante la pregunta de que se ha encontrado en la mar y si continúa denunciando la pesca ilegal, Marichalar ha respondido: “Hace 40 años que empecé a navegar y estoy denunciando lo que estoy viendo que es cada vez peor, sobretodo la pesca ilegal”. “Eso es un drama porque no se regeneran las especies”. “Unido al otro drama de la mar, que es el vertido del plástico, si eso sigue así, en unos meses será mayor el peso del plástico que el de los peces”. “Una de las cosas que estamos haciendo para predicar con el ejemplo, es utilizar gasolina regenerada a través de orígenes plásticos”.

Surcar el océano no tiene que ser nada fácil, a Álvaro le han surgido también alguna serie de problemas que ha sabido solventar: “He tenido todos los imaginables y más, he tenido que cambiar dos veces el sistema de propulsión de la embarcación”. Otro inconveniente o ventaja, es dormir a la deriva, ¿Cómo se puede dormir en una esclora de tan solo tres metros?: “Pongo los pies en el manillar y la cabeza detrás y duermo como una piedra de lo cansado que estoy. Suelo navegar de pie y eso me cansa muchísimo. Duermo poco tiempo, una horita, horita y media y continuo con la embarcación”.