Salida de Emergencia de Marc Vidal en Herrera en COPE, sobre la fuga de talento de España

"La fuga de trabajadores se dispara en España", así comienza el analista económico de Herrera en COPE, Marc Vidal, su Salida de Emergencia:

La emigración laboral está en cifras récord. Nunca antes tuvimos tal fuga de talento. De hecho, las cifras reflejan que algo se ha roto en nuestro país.

Una huida de fuerza laboral que puede medirse económicamente; en 2022, el valor del capital humano perdido fue un 40% mayor que en 2019, estimando un impacto que roza los 155.000 millones de euros. Para dimensionarlo correctamente, estamos hablando del 11,92% del PIB, lo que aporta el turismo en un año a nuestra economía o todo el gasto en pensiones de 2022.

Los más jóvenes, los que se van

Exacto, por lo que este fenómeno no solo crea un vacío económico inmediato, sino que augura complicaciones a medio plazo para una población marcada por un envejecimiento progresivo.

Perder capital humano es no tener futuro, porque según el Banco Mundial, ese potencial laboral representa el 64 % de la riqueza total y es un recurso esencial para el desarrollo y la prosperidad de un país. La migración de este capital, especialmente de jóvenes altamente formados, hacia otros países, desestabilizará la economía nacional en la próxima década.

Tarde o temprano se verá reflejado en la capacidad productiva

Fijo, así lo refleja un estudio de la Fundación BBVA basado en datos del INE, que revela la emigración superó en un 11.7 % a la del año anterior, más de medio millón de españoles que se fueron en busca de oportunidades laborales, y que indica que esta fuga de capital humano debilita la capacidad productiva de la economía, dado que los emigrantes suelen ser jóvenes y altamente cualificados.

Además, esto amenaza la sostenibilidad del sistema de pensiones y el Estado del Bienestar tal y como se entiende actualmente. Además, este tipo de emigración plantea un doble desafío; por un lado, se pierden contribuyentes esenciales para el crecimiento económico y por otro, que toda la inversión en la educación de estos individuos acabará beneficiando la economía de otros países.

Este problemón, que no está en el mainstream informativo ni político, está cimentando un desastre monumental. ¿Cómo vamos a atraer talento si ni siquiera retenemos el nuestro? La gente se va. Y para solucionarlo no va a servir la política de subsidios, ayudas y subvenciones que tanto le gusta al actual Gobierno, ni tampoco servirá insistir en que la respuesta a todo está en la Constitución, porque no es así.

Esto es mucho más complejo. La solución no es sencilla ni rápida, pero o nos ponemos de manera efectiva, seria y con un gran pacto de Estado o aquí no va a quedar nadie para abrir la Salida de Emergencia.