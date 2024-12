Marc Vidal habla claro sobre el 'Gran Hermano Turístico' y cómo te afecta si viajas por España: "Alarmante"

Marc Vidal, en su 'Salida de Emergencia', habla del 'Gran Hermano Turístico' que entra en vigor este lunes 2 de diciembre.

Explica Vidal que esta "nueva normativa endurece los criterios de solicitud de datos en el sector turístico español. El Real Decreto 933/2021 del Ministerio del Interior obliga a agencias de viajes, empresas hoteleras y de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar una mayor cantidad de información personal de sus clientes".

Y esto no ha sentado nada bien, como ya anticipamos aquí hace dos meses. ¿El motivo? Pues "resulta que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos tiene serias dudas de la eficiencia de la plataforma gubernamental que debe centralizar el registro de datos y anticipa un caos importante".

Esta medida exigirá a los clientes más de 30 datos en lugar de los 9 que se pedían hasta este lunes. De hecho, se piden datos "como el grado de parentesco de los viajeros, dirección exacta o el código IBAN bancario. Y lo verdaderamente alarmante no es solo este escenario distópico, sino el riesgo que implica proporcionar tantos datos delicados a un sistema que ya ha demostrado ser vulnerable en ocasiones anteriores".

Y no digamos, desgrana Vidal, lo que afecta a lo que el economista Ronald Coase definió como "costes de transacción". Estos son los "gastos adicionales asociados a la realización de un intercambio comercial. Porque esta normativa impone obligaciones adicionales que aumentarán los costes de gestión y complicarán la operativa".

Es más, lo de 'Gran Hermano Turístico', viene de los titulares de la prensa británica, francesa y alemana, "que ya hablan de destinos menos incómodos".

Y para aquellos que defienden esta medida con el argumento de "si no tienes nada que esconder, no te preocupes, yo les cuestionaría, que, aunque no tengan nada que esconder, ¿si no les intranquiliza que un simple hotel pueda acceder a tanta información personal sobre sus vidas?", concluye Marc Vidal su 'Salida de Emergencia'.