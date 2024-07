Marc Vidal habla claro sobre el estancamiento en la renta per cápita de los españoles: "Rezagada"

La renta per cápita de los españoles sigue estancada y es el tema de este lunes de su 'Salida de Emergencia'.

"Y no solo continúa rezagada, sino que sigue distanciándose cada vez más de nuestros socios comunitarios. Según datos de Eurostat, desde 2018, la brecha con la media de la UE ha crecido un 37%. En cinco años la diferencia ha pasado de 2.720 euros, a 3.720 menos que la renta per cápita media de los europeos. Es más, España es el quinto país con el peor desempeño en este lustro", explica el analista económico.

Indica, por otra parte, que aunque "el gobierno mantiene la narrativa de que vamos como un cohete, no se traslada a los ciudadanos. El PIB per cápita, un indicador clave para entender el bienestar económico de un país, mide la relación que hay entre el valor total de bienes y servicios producidos y la población del país. En España, el PIB per cápita real apenas creció un 1,3% en los últimos años, contra el 4,8% que lo hizo en la Unión Europea".