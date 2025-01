Marc Vidal: "Dificultar el funcionamiento del mercado e intervenirlo artificialmente, siempre genera escasez"

El gobierno anuncia un mayor control del mercado de alquiler, un asunto que analiza este martes Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

"Ayer el Presidente Sánchez anunció que iba a implementar nuevos mecanismos para regular los precios de los alquileres, incrementando la intervención en el mercado. Aunque no detalló lo más mínimo de cómo se aplicará todo esto.

Y aunque no sorprende, recordemos que este es el realismo mágico al que se agarran cuando no logran estabilizar algo en economía; control, interferencia, regulación e intervención. Algo que no hay constancia empírica de que funcione.

Y no lo digo yo, esto es algo que sostiene el mismísimo Gobernador del Banco de España, el exministro José Luís Escrivá, que contradiciendo a su anterior gobierno, asegura que no le consta que limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas impacte positivamente en el precio. Y añado, en realidad, impacta negativamente.

¿hAY ALGÚN CONTEXTO EN EL QUE FUNCIONE INTERVENIR LOS PRECIOS?

"Aunque suelen tomar los datos por el segmento que les interesa, con la visión del paisaje completo, no hay constancia científica de que intervenir un mercado funcione.

Por ejemplo, la Ley de Precios de Estabilización de Estados Unidos en 1947 intentó controlar la inflación, pero distorsionó la economía gravemente y fue eliminada en 1951. En el Reino Unido, el control de los 70, también quedó en nada en el 81. En la India, el Programa de Precios Máximos del 73 colapsó en el 77. En Chile, en el 73 y en Egipto en 2004, también fracasaron.

Incluso en la Roma clásica, la Ley de Precios Justos del 301 provocó desabastecimiento. Pero si quieres otro ejemplo histórico, en el famoso asedio de Amberes en 1585, el control de precios llevó a una hambruna devastadora y, de paso, a la rendición de la ciudad.

Digamos que dificultar el funcionamiento del mercado e intervenirlo artificialmente, siempre genera escasez, y la escasez no es buena para nada en esta vida".