Llega el "Gran Hermano turístico": Estos son los datos personales que el Gobierno te va a exigir cuando vayas a un hotel

Llega el "Gran hermano turístico español". Un concepto acuñado por la prensa internacional que explica Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'.

Entra en vigor, a partir del lunes 2 de diciembre, "tras cumplirse una moratoria, el Real Decreto 933/2021, por el que los hoteles y apartamentos turísticos deberán recabar más datos sobre los viajeros y facilitárselos al Ministerio del Interior".

El analista económico explica a Carlos Herrera que se trata de "18 indicadores, algunos, por cierto, bastante sensibles".

"Esta medida ha sido bautizada por la prensa internacional, por aquí se ha visto poco, como el Gran Hermano español, ya que supone incrementar bastante el control a cualquier turista, desde el grado de parentesco en algunos casos hasta el código IBAN bancario.

Lo preocupante es el riesgo que supone entregar tantos datos delicados a un sistema que ya ha demostrado más de una vez ser un coladero con los datos mismos", apunta.

Cómo puede afectar al negocio turístico

Pero, ¿cómo va a afectar al turismo en nuestro país? "Este decreto aplica a lo que el economista Ronald Quaice definió como costes de transacción, es decir, los gastos adicionales asociados a la realización de un intercambio comercial".

En clave económica, más allá de la privacidad del cliente, "la norma impone obligaciones a los establecimientos turísticos, incrementando los costes de gestión y entorpeciendo obviamente la operativa".

Además, "la recopilación de todos esos datos por cliente supondrá un aumento significativo del tiempo requerido y un engorro para registrar a los huéspedes".

"Yo no jugaría mucho con esto. Complicar la gestión directa del único sector que actualmente genera empleo y representa, ojo, dos tercios del incremento del PIB, igual no es muy buena idea.

Aunque independientemente de su afectación productiva, que es muy importante, me pregunto si la gente que lo defiende, a partir de aquello de, si no tienes nada que esconder, no te preocupes, si a esta gente no les molesta que sepan tantas cosas de ti en un simple hotel o que esa información se derive a un sistema gubernamental que ya ha demostrado que tiene más fugas que un queso suizo", concluye el analista.