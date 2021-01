La 'playlist' de la ponedora de calles Beatriz Calderón

Beatriz Calderón ha pasado de poner las calles con El Pulpo a amenizarle la mañana de este viernes a Carlos Herrera con su 'playlist'. La periodista, que lleva más de 16 años en COPE, ha recordado sus inicios con Alfonso Arjona en esta casa y le ha dejado su lista de imprescindibles a todos los oyentes para que comiencen con buena letra el fin de semana.

Para ella, la banda sonora de su vida lleva los acordes de la canción 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley. Por un momento, Calderón se ha visto en casa de su abuela con su hermana "forrando carpetas con la cara de este señor", ha dicho sobre el cantante británico de música pop.

Los 'Beatles' también han marcado su vida. Fan absoluta de la banda, se sabe todo y se ha visto todos los documentales sobre el grupo de rock​ inglés, el más alabado por la crítica en la historia de la música popular. Pero para ella su canción más icónica es 'While My Guitar Gently Weeps', de la que guarda muy buenos recuerdos.

Monolo García le recuerda a los amores frustrados. Su 'A quien tanto he querido' la ha escuchado hasta "trillar" el disco, de lo que puede dar buena cuenta su madre, ha reconocido. "Cada vez que la escucho me viene el recuerdo de la otra parte contratante", ha dicho en relación a ese amor que no acabó de cuajar. Y es que, "qué difícil es dejar marchar".

Con su pareja actual es fan de Estopa. "Trabajé en Málaga y en los caminos de ida y vuelta a pleno pulmón con mi marido" cantado 'Como Camarón', ha confesado.

'San Francisco', de Scott McKenzie, ha cerrado la colección de imprescindibles de Beatriz Calderón, que ha responsabilizado a Herrera y a El Pulpo de su querencia hacia este clásico. "Es un himno y no sale de la 'playlist'", ha dicho la periodista de COPE.