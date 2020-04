Pablo Alborán, en COPE: "'Cuando estés aquí' se me ocurrió al principio del confinamiento, con el pánico"

“Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar.../Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad…/Y poner el contador a cero que seré el primero en besar tu cicatriz.../ Sabré que hay cura cuando estés aquí”

Son algunos de los versos que conforman la letra de 'Cuando estés aquí' un tema compuesto por Pablo Moreno de Alborán, Pablo Alborán, para ayudar en tiempos del coronavirus, "los beneficios son para Unicef para la emergencia de la COVID19 en España y en el mundo. Todo lo que se genere va para material sanitario, geles, mascarillas, test, material para las familias que no tienen recursos" dice el artista en Radio Carlitos en "Herrera en COPE".

Por eso, "es importante que la escuchemos mucho" dice Carlos Herrera y añade Pablo Alborán, “es el momento de que todos estemos comprometidos, confiar en el otro, es un momento serio y hay que ser responsable y cauteloso, pero es positivo que todos arrimemos el hombro como sea”.

La canción, que ya lleva un millón de reproduciones en distintas plataformas digitales y de música, un millón de reproduciones en cada una de ellas, surgió al principio del confinamiento por el estado de alarma por culpa del coronavirus, "se me ocurrió al principio del confinamiento con el pánico y la locura de todos y al ver la entrega y el compromiso de tanta gente en primera línea de batalla y tuve la necesidad de desfogar y hacer una reflexión y transmitir un poco de aliento y esperanza".

En definitiva, "una de esas canciones que salen en un día, es un placer porque es verdaderamente el sentido de desahogarte. La melodía y la letra me surgen a mí porque yo estoy muy loco y siempre propongo mil opciones. Luego Lolo Álvarez, mi guitarrista, porque yo no soy guitarrista, es el que le aporta su carácter hacia el jazz y la bossa nova y me ayuda a hacer una canción más grande" confiesa Pablo que tiene claro que es el momento de arrimar el hombro como cada uno puede y la música cuida y sana muchas heridas y "poder ayudar con lo que nos gusta es un privilegio, además hay que buscar la forma de que la gente te sienta cerca y la música para ello es perfecta".

"Soy afortunado puedo andar un par de pasos por casa, muchos"

A Pablo Alborán el confinamiento le pilló por casualidad en Málaga y se siente un privilegiado porque está en su casa, con grandes vistas y acompañado de su perro, que también ha colaborado en la grabación del vídeo de "Cuando estés aquí", "mordiendo los cables".

"Una semana antes de que arrancara el confinamiento obligatorio tuve que venir a Málaga y me traje mi ordenador por casualidad y aquí me he quedado y he grabado desde Málaga y desde la casa de mi guitarrista y la remasterización lo hemos hecho en Madrid y el perro comiéndose los cables y el croma una manta de cuando era pequeño y así lo hemos hecho" revela Pablo que se siente muy afortunado porque tiene una casa grande y "puedo andar un par de pasos por casa, muchos".

Pablo Alborán que admitía al principio de la entrevista en 'Radio Carlitos' de que "estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer entrevistas en chándal, pero así estoy".

Espera que 'Cuando estés aquí' la escuche mucha, mucha gente porque así se ayudará a muchos desfavorecidos, una canción que no estará en su próximo disco que sigue preparando y que no tardará mucho en estar en el mercado, "el objetivo de esta canción es donarla y tiene un principio que espero que esto acabe, pero esta canción tiene sentido ahora, el disco es otra cosa distinta" y para los que están deseando verle encima de un escenario, recuerda que "los conciertos no están cancelados, están aplazados sin fecha".