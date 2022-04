Nuria Fergó, en COPE: “Llevo 20 años trabajando de la música y eso ya es un éxito”

Nuria Fergó acaba de publicar un nuevo álbum, el primero después de 13 años, que saldrá a la venta en unos meses y del que ya conocemos algunas de sus canciones y los artistas que la acompañan.

Para conocer más detalles de este nuevo disco, la artista malagueña ha venido a 'Radio Carlitos'de ‘Herrera en COPE’ para contarnos todo. Dice Nuria que “necesitaba sacar un disco físico, con 10 canciones”, porque a lo largo de estos años ha estado sacando singles pero no álbum. Además, recuerda Fergó “que todo lo hago sola”, no bajo ninguna compañía discográfica.

Asegura la cantante que “tras 20 años de profesión necesitaba un giro y hacer lo que me pedía el corazón”, que en este caso han sido rancheras y, lo más importante como confiesa Fergó “la promesa que le hice a mi madre antes de ser conocida y de saber lo que la vida me iba a deparar. Yo cantaba las canciones de Rocío Dúrcal y a mi madre le encantaban y me decía ‘ay, cómo me gustaría’; y yo le decía ‘no te preocupes que aunque sea en una maqueta algún día te la grabaré’”.

En este nuevo disco nos vamos a encontrar con “3-4 rancheras, y el resto son canciones que han formado parte de mi vida, versionadas en rancheras que es lo que ha hecho Jacobo Calderón. Hemos decidido darle otra vida a esas canciones y darme yo el placer y el lujo de poder cantarlas” explica la cantante.

Asegura ser "una privilegiada" porque "llevo 20 años trabajando de la música, para mí eso ya es un éxito". Eso sí, confiesa que el único sueño que le queda por cumplir es "dar el salto a Latinoamérica".





'LA GATA BAJO LA LLUVIA" CON MARINA CARMONA





'La gata bajo la lluvia' es una de las canciones que escucharemos en este disco y en la que Nuria está acompañada de Marina Carmona "una artista con una luz impresionante, con una voz súper bonita, con la que me ha encantado trabajar y me ha gustado mucho la conexión de voces".









'TE AMARÉ' CON MANU TENORIO





Manu Tenorio tenía que estar en este disco “sí o sí”, dice Nuria de quien fue su compañero en ‘Operación Triunfo’ y quien “ha sido y es una persona muy importante en mi vida. Sabía que su presencia en este disco iba a ser un regalo para los demás y en cuanto se lo dije aceptó sin problema”.

Fergó ha elegido 'Te amaré' porque dice que "me apetecía mucho cantarla, es una declaración de amor y yo soy muy romántica".









‘LA MEDIA VUELTA’ CON ANA BELÉN

“No sabes el regalo que me ha hecho”, son las palabras de Nuria cuando se le pregunta por Ana Belén y su colaboración en el disco. Nos explica la cantante cómo consiguió que Ana Belén aceptase, “me puse en contacto con su hermano Julio y le conté todo y me dijo que le escribiera un correo y no tardó nada en contestarme y me dijo que sí”.

Confiesa Fergó que "siempre he admirado a Ana Belén, es un referente" y además "sabía que 'Date la vuelta' la había cantado con María Dolores Pradera y "pensé que nuestras voces podían quedar bonitas".









'HIJO DE LA LUNA'

Con 'Hijo de la luna' Nuria Fergó comenzó a seguir a Mecano después de quedarse "impresionada con la voz de Ana Torroja".