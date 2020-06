Alejo Stivel en 'Radio Carlitos': "Llevo en España el 80% de mi vida, soy de aquí y soy de Argentina"

En La Plaza Del Pueblo, Salta, Dime Que Me Quieres, Necesito Un Trago o Me vuelvo loco forman parte de la carrera musical de Alejo Stivel con Tequila. Títulos a los que ahora tenemos que unir un álbum que recoge bajo el rótulo Yo Era Un Animal, sencillos como Rubia

Rubia, "es una canción para mí muy emotiva, es una canción que me inspiró una chica a la que yo quise mucho y no puedo desvelar más", le dice Alejo a Carlos Herrera esta mañana de viernes en 'Radio Carlitos' y que forma parte de ese álbum en el que por primera vez Alejo Stivel saca canciones compuestas por él y para él, "es la primera vez que hago composiciones propias como solista. Después de Tequila estuve produciendo y estuve muchos años sin salir de un estudio, pero produciendo para otros. Hace un año me propuse sacar un disco con canciones mías, pero pensé si me pongo a componer ahora voy a tardar un año y quería sacar algo pronto. Comencé con versiones que las hice mías, pero no eran canciones propias y este será mi primer disco en solitario con canciones propias a una edad avanzada y es curioso que a esta edad uno tenga aún cosas que hacer por primera vez".

Como productor, Alejo Stivel está tocado por la mano del Rey Midas y conviertes en oro lo que tocas, ¿qué esperas con este disco? le pregunta Carlos Herrera, a lo que responde no el productor sino el cantante que tiene entre las manos un disco recién salido de máquinas, "no solo está el oro hay una digna plata y un digno bronce… Veo que a la gente le llega, le gusta y tengo esperanzas de que conecte con la gente".

"A los niños les podemos poner las mismas canciones que a los adultos"

Alejo Stivel está en contacto con sus seguidores de siempre, de toda la vida a través de 'Música para animales' un espacio de Rock FM, "ahí estoy haciendo un poquito de competencia, pongo algunas cancioncillas y cuento algunas películas, pero es la misma casa que la vuestra".

¿Por qué vuelves al Rock and Roll? "Para conectar con la gente me pareció que siempre era más divertido el rock y el pop. Uno puede tener muchos gustos pero el mercado y tu gusto pueden ir por distintos caminos, a veces concurren, pero bueno… como productor tengo un gusto más amplio y sí he producido cosas más eclepticas".

De lo último que estás escuchando, ¿dónde está lo mejor? "Es una pregunta muy difícil, me cuesta porque no conecto con el reggaeton estas cosas que están muy en boga, pero como soy un poco vintage y me sigue gustando el rock, en este momento me cuesta encontrar algo en esa frecuencia que me pueda emocionar, pero te puedo tirar un nombre Los Zigarros que llevan la antorcha del rock viva".

Durante la pandemia, Alejo ha sacado una canción dirigida a los niños y para ayudar a los padres, Lava tus manos, "a los niños les podemos poner las mismas canciones que escuchan los adultos, de hecho, hemos hecho una canción que se llama Lava tus manos para ayudar a los padres a convencer a sus hijos".

80 por ciento español

Alejo Stivel llegó a España en 1976 junto a su madre, la actriz argentina Zulema Katz, huyendo de la dictadura militar de su país. Después de 44 años en nuestro país se siente tan español como argentino, "llevo aquí el 80% de mi vida, soy de aquí y soy de allí".

Sobre un gran artista argentino, el considerado leyenda del rock en español, Carlos Alberto García, Charly García, y lo poco conocido que es en España, Stivel asegura que "hay desconocimiento, pero es bastante culpa de los propios músicos. Si quieres que te conozcan tienes que currártelo, Charly puede estar al mismo nivel de los Beatles o Diland, pero para que le conozcan en España debe venir y currárselo y hablar con la gente, los medios..., él vino tocó y se fue y le ha costado asumir que siendo tan grande allí tuviera que empezar de cero aquí. La gente le hubiese reconocido, pero le faltó trabajo".