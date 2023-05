Un zahorí desvela las claves de su secreto para encontrar agua en plena sequía: "Los vellos de punta"

Es indudable que España está viviendo una de sus situaciones más dramáticas en lo que se refiere a la sequía. Lleva semanas sin llover, muchas de las presas y embalses se están derrumbando, y los cultivos se están perdiendo con esta situación. Se necesita, y casi de manera urgente, agua. Por eso, en Herrera en COPE te contamos cuál es ese trabajo al que podrías aplicar, milenario, que podría darte no solo mucho dinero, sino mucha agua, como puedes escuchar en este audio, al desvelar cuáles son sus secretos.

Audio





"Me di cuenta con 19 años, yo estaba con un señor de mi pueblo y me enseñó cómo se hacían los pozos artesanales. Él era ya mayor y como se jubilaba me dijo que tenía que probarlo" explicaba Antonio Sánchez en Herrera en COPE, al momento que contaba que, si bien es un don con el que uno nace, es algo que se ejercita y se pone en práctica.

Lo que se siente al buscar el agua

Antonio Sánchez, quien es zahorí desde que tiene 19 años, explicaba en Herrera en COPE que eso de encontrar el agua en sitios clave es algo que se "siente en el cuerpo". Es tanto así, que ni siquiera necesita ningún instrumento ni herramienta para poder encontrarla y que, siguiendo su instinto, acaba llevándose la sorpresa cuando la encuentra.

Es tal su don y su talento, que incluso ha llegado a ser objeto de estudios universitarios, para entender cómo es posible que solo con sentirlo, encuentre el agua que tanto se les resiste a algunos.

Es una técnica milenaria que se mezcla, últimamente, con las más modernas, ya que es un puesto de trabajo que se requiere en muchas empresas. Empresas como la de José Manuel Flores, con la que hacen pozos de sondeos en varias provincias españolas como Madrid, Guadalajara, Toledo o Segovia.

Audio





Él nos explicaba en COPE que "cuando nos desplazamos, el cliente nos ha pedido zahoríes, nos encontramos casos espectaculares muchas veces, aunque a veces hemos tenido la experiencia contraria".

"Este último año hemos notado un 20% de incremento de peticiones para encontrar agua. Tiene que haber licencias municipales para poder hacer un sondeo" detallaba.

Dice que muchos pozos de toda la vida se han secado, y otros que se encuentran en el que tienen bajada de niveles.

¿Será posible vivir con menos agua?

Parece cada vezmás posible que en un futuro no muy lejano, de hecho en verano podría llegar a ser, tengamos que empezar a vivir con emnos agua y a aplicar ciertas restricciones que no nos sean nada cómodas. Pero si sigue en aumento esta gran sequía, no solo viviremos estas restricciones de manera temporal, sino que las tendremos que aplicar de forma temporal.

Por eso mismo, en COPE nos hemos preguntado, con varios expertos, si es posible que en algún momento viviremos con una gran sequía sin poner más solución que vivir con menos agua y acostumbrarnos a todas esas restricciones. Puedes escuchar esas respuestas y verlas en este vídeo.