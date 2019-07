Xuso Mazaira (Quesería Airas Moniz): "Hubo un momento en el que el éxito casi nos lleva al fracaso"

Ricardo, ganadero; Ana, economista; y Xuso, licenciado en ciencias políticas, han conseguido una medalla de oro al Mejor Queso Azul de España 2019 con el queso 'Savel'.

En 'Herrera en COPE' hablamos con Xuso Mazaira, uno de los emprendedores de la “Quesería Airas Moniz”.

Mazaira ha calificado a este queso de “inconfundible por el color amarillo con tonos azules y verdosos; y sorprendente por la elegancia en boca y la untuosidad que, como dicen algunos expertos y críticos gastronómicos en España, parece mantequilla con azul”.

Ha explicado a COPE cómo acabó donde está tras haberse licenciado en ciencias políticas y haber estado ejerciendo muchos años: “Soy una persona inquieta, me licencié en ciencias políticas y estuve doce años trabajando en la Administración y me di cuenta de que no era lo mío. Necesitaba hacer algo para sentirme bien conmigo mismo y para demostrar que en el interior de Galicia, que esta quedándose despoblada, se pueden llevar a cabo iniciativas innovadoras y con futuro. Junto con Ricardo, ganadero de toda la vida, y Ana, decidimos poner en marcha este proyecto. Dimos una vuelta de 360 grados y cambiamos completamente el modelo de ganadería”.

“El truco y lo fundamental de nuestro proyecto, además de ser tres personas que no venimos del mundo del queso, fue que quisimos hacer un queso que fuera completamente distinto a lo que se hacía aquí, teníamos que buscar una raza diferente y la antítesis de la vaca Frisona es la Jersey. Es muy difícil trabajar con esa leche por las calidades, grasas y proteínas y la composición molecular. Era un reto muy apasionante y decidimos tirarnos la manta a la cabeza y cerrar los ojos con esa inconsciencia que tenemos algunos. Es un proyecto que tiene diez años a pesar de que llevamos dos años y medio en el mercado”, ha revelado Mazaira.

El emprendedor ha querido mostrarse totalmente transparente y ha contado cómo fue la crisis que vivieron nada más salir al mercado en 2017 y obtener una medalla de bronce: “Muchas veces cuando escuchas que hay empresas que mueren de éxito no te lo crees, pero a nosotros hubo un momento en el que el éxito casi nos lleva al fracaso. Tuvimos una 'crisis existencial'. Tuvimos que cerrar la empresa durante veinte días y replantearnos el proyecto. Cuando nos llevamos la medalla de bronce todo el mundo quería tenerlo, nosotros teníamos ansias de atender a la demanda y nos pusimos a producir como locos”.

Por último, ha querido agradecerle su ayuda a José Luis Martín Martín, maestro quesero: “Fue un momento de bajón y le tengo que dar las gracias al maestro quesero que nos quitó la venda de los ojos, José Luis Martín Martín, director de Gourmet Quesos, y fue quien cogió un tren desde Madrid, hizo de “maestro psicólogo” y nos puso otra vez en marcha. Nos sirvió para que siguiéramos como venimos haciéndolo hasta ahora. No cambiamos el ritmo y tenemos muy claro el futuro y a dónde queremos ir. Creo que es una elección que nos sirvió de mucho, es cierto que se aprende del fracaso”.