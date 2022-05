¿Qué le pasa en la voz a Carlos Herrera? "Me he prestado a los ensayos con albero-micina"

Este martes, Carlos Herrera ha dado comienzo al programa 'Herrera en COPE' presentando un ligero cambio en su voz. Un extraño timbre que parece haber agravado los tonos que de la garganta del comunicador líder del prime time de la radio en España salen. Tanto él como los colaboradores del programa no han podido ocultarlo y ha sido el mismo Carlos Herrera el que ha explicado con exactitud y precisión cua´l es el problema por el que atraviesa su voz, en estos complicados días que coinciden con la Feria de Abril.

"Barry White" o la alergia al albero

"Buenos días, Barry White... perdón, Carlos Herrera", se ha corregido esta misma mañana Antonio Naranjo al saludar a Carlos Herrera. Y es que la voz del presentador de 'Herrera en COPE' se ha tornado de una gravedad más acusada que de costumbre, llegando a provocar la confusión con cantantes míticos de la escena norteamericana.

Herrera, acto seguido, ha querido ofrecer la explicación más convincente para justificar el extraño tono de voz que ha presentado en este martes de Feria de Abril. "Las alergias, la primavera y estas cosas", se ha excusado el presentador en los micrófonos de COPE. "¿Ni viviendo como un monje se libra uno de ellas, no?", le ha preguntado un preocupadísimo Naranjo.

Un tratamiento experimental

Ya más avanzado el programa, en el momento del 'Portavoz del Oyente', Herrera ha podido explicarle a quienes siguen cada día 'Herrera en COPE' qué es lo que le ha pasado en su voz. "No sé ni dónde está. Sé que la montan por aquí cerca", se ha justificado ante las sospechas de que el tono de su voz se debiese a una presencia demasiado prolongada en la Feria de Abril en Sevilla, algo que ha desmentido tajantemente Herrera, quien ha recordado que estos días está dándose el "desbrozamiento, la limpieza de antenas" en COPE.





"La albero-micina... he seguido los ensayos, me he prestado para tal. Tengo un tarrito de albero en casa. Funciona depende de los días y no me arriesgo. Luego, vienes a la radio, estás tocado y la gente ya empieza", ha explicado Herrera ante el comentario de un oyente que anunciaba el descubrimiento de un fármaco que podría curar la aparente alergia de Carlos Herrera al albero.

