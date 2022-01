Vicesecretaria de diplomacia de OTAN: "Las tropas de la Alianza no entrarán en Ucrania si la invade Rusia"

Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de diplomacia de la OTAN ha pasado este miércoles por los micrófonos de "Herrera en COPE" en uno de los peores momentos que la Alianza Atlántica está viviendo ante el pulso con Rusia, pese a los acuerdos firmados entre unos y otros cuando Javier Solana era secretario general de la OTAN.

Desde la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, la responsable de la OTAN ha explicado lo que el organismo internacional está haciendo en estos momentos en el que la tensión crece en Ucrania ante las pretensiones de invasión de Vladimir Putin, "lo que está haciendo la OTAN es trabajar con una gran unidad para evitar un conflicto. Son horas decisivas porque vemos que Rusia no está desescalando la situación, vemos como sigue amasando un número muy considerable de tropas a lo largo de la frontera con Ucrania y en Bielorrusia y la OTAN lo que está haciendo junto a nuestros socios de la Unión Europea, de la comunidad internacional, junto a Estados Unidos son tres cosas: seguir apoyando a Ucrania que está en una situación muy complicada, seguir asesorando a Ucrania y sobre todo seguir aplicando que tiene la OTAN con Rusia, que es una política de disuasión y de diálogo”.

La OTAN no puede entrar en Ucrania si la invade Rusia

Pero si nos ponemos en la peor de las situaciones que sería que Rusia entra en Ucrania, la invade y llega a las puertas de Kiev, ¿qué haría la OTAN? "No podemos enviar tropas a Ucrania, no podemos entrar en Ucrania, porque no es un país de la OTAN, lo que podemos hacer es enviar todas las señales posibles a Rusia de que el coste de una acción como esa es inmenso. Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza por ello se han enviado tropas a la zona como medida de disuasión, pero con mayor presencia militar para decirle a Rusia que no lo haga porque el coste va a ser muy elevado".

Asegura la vicesecretaria general adjunta de diplomacia de la OTAN, que todos los esfuerzos de la Alianza están volcados en “presionar a Rusia para que negocie, que dialogue de un modo serio, de un modo genuino con los países miembros de la Organización, es decir, la OTAN está enfocando todos sus esfuerzos, como ha hecho siempre, para evitar un conflicto, para mantener la paz porque esa es la prioridad de la Alianza Atlántica, seguir haciendo todo lo posible en mantener la paz y procurar seguridad para los más de 1.000 millones de personas que viven en la Alianza”.

“Estamos incrementando las medidas de disuasión y aumentando nuestra presencia militar en el flanco este y sudeste, en el mediterráneo de la Alianza Atlántica y esto lo hacemos como una medida para incrementar la disuasión, para evitar un conflicto, para preservar la paz. Y luego, reforzar todas las medidas de un posible diálogo. Hoy tenemos el formato Normandía en París y la pasada semana nos reunimos en el Consejo OTAN-Rusia y estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa del diálogo.

Las propuestas inaceptables de Putin

Explica Carmen Romero que “Rusia ha presentado una serie de propuestas escritas a la OTAN, son inaceptables, pero todos los 30 países de la OTAN están interesados en seguir escuchando a Rusia, en seguir escuchando sus preocupaciones e identificar qué podemos hacer para seguir con el diálogo, por ello el Secretario de la Alianza ha enviado una carta a todos los miembros de la OTAN y a Rusia en la que dice que hay que retornar a la mesa del diálogo y que podemos discutir medidas para caminar hacia el desarme, el control de armamento…Hay cuestiones presentadas por Rusia que son inaceptables como que la OTAN no pueda seguir expandiéndose”.

En el acta fundacional OTAN-Rusia, “ahí acepta Rusia que la OTAN puede seguir expandiéndose y que todos los países tienen derecho soberano a decidir sus garantías de seguridad y sus propias alianzas. Por ello, ninguna tercera parte tiene derecho a decidir de qué alianza uno forma parte. Lo que está intentado Rusia es rebobinar la historia, 30 años de historia y pisotear muchos acuerdos internacionales que ella misma ha firmado en los últimos 30 años y en los que acepta que la OTAN puede seguir expandiéndose”.

Es una situación muy preocupante, dice Carmen Romero que insiste en que es "Rusia la que ha provocado esta crisis. Y todos los países de la OTAN están unidos y trabajando con la Unión Europea día y noche para mantener la paz".