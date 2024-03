¿Vas a hacer obras en tu casa? Un magistrado revela en qué casos debes pedir permiso a tu comunidad de vecinos

Los roces suelen ser algo habituales cuando vives en una comunidad de vecinos. Los ruidos a medianoche o las reformas, aunque son cotidianos, muchas veces perturban más de la cuenta a quienes viven alrededor. No obstante, hay quienes tienen muchas dudas a la hora de emprender una reforma, más aún si tiene que ver con las terrazas, por ejemplo.

Y es que hay muchos propietarios que optan por hacer algún tipo de obra en balcones y terrazas. Ahora bien, ¿es necesario que pidas permiso a tu comunidad de vecinos o puedes iniciar unas obras sin consultárselo primero? Don Vicente Magro es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y este miércoles en 'Herrera en COPE' respondió a esta cuestión.

Cuando hablamos de cambios en ciertos elementos comunes, como puede ser por ejemplo, el cerramiento de una terraza, "hay muchas personas que se creen que su piso o su local de negocio es suyo, y en consecuencia puede hacer lo que quiera". Por ello, Magro ha apuntado que esto "da lugar a muchísimos problemas en las comunidades de propietarios".





¿Tengo que pedir permiso a mi comunidad para hacer obras en la terraza?

Por ello, ha contestado a la pregunta: ¿Puedo hacer una obra en mi terraza o balcón sin consultárselo a mis vecinos o estoy obligado a pedir una autorización? "Una terraza no se puede cerrar por la decisión unilateral de un propietario porque la terraza es elemento común de uso privativo", ha asegurado. Se trata, por lo tanto, "de un elemento común" y por ello es necesaria "una petición a la junta de propietarios para que autorice que una persona cierre una terraza, o se ponga un local un extractor de humos, o poner un toldo".

Por lo tanto, "todo lo que afecta al aspecto exterior del inmueble, necesita autorización", ha zanjado.

Ha explicado también que las juntas de vecinos son obligatorias y que todas las comunidades de propietarios "tienen que celebrar juntas todos los años". Este breve encuentro de los dueños de un piso o apartamento son "el requisito previo para que toda la vida de la comunidad pueda desarrollarse".

No obstante, según el magistrado del Supremo, es necesario "tener en cuenta que si no se hace una junta de propietarios, no sea aprueba el presupuesto de la comunidad, no se aprueba la cuota que tiene que pagar cada comunero, no se fija la existencia de morosos, no se pueden solicitar reclamaciones judiciales contra alguien que no pague la comunidad porque necesita la liquidación de la deuda en esa junta que se celebra cada año".

Por ello, ha reiterado la clara necesidad de que una comunidad de vecinos celebre estos encuentros. "Una comunidad no puede funcionar sin esas juntas", ha concluido el magistrado.





Los vecinos del número 7 de la calle Marqués de Lema piden ayuda

Los vecinos de este edificio hablan de sí mismos como "la comunidad de vecinos más conflictiva de España". Soledad Macías es una de las propietarias y en 'Herrera en COPE' aseguró este miércoles que los vecinos están quemados y pidió ayuda para "desenmascarar" a los "presuntos mafiosos" que les tienen "secuestrada la administración".

Contó, por ejemplo, que este mes han recibido "un recibo doble". Así, les han mandado una circular "sin fecha", que pide que no lo devuelvan. "Pero si la circular no tiene fecha, ¿para cuándo nos lo dejan?", se ha quejado. Y es que en esta comunidad de vecinos llevan cinco años sin convocar una sola junta. Confesó que ha escrito diversos correos preguntando el motivo por el que se niegan a hacerlo.

"Dicen que es porque está judicializado. Si está judicializado para hacer juntas, también para que no nos podáis poner ninguna derrama, ni fondos de reservas, ni cuotas, ni subir el precio del agua caliente. Es peor que la Federación de Fútbol", lamentó la mujer.

