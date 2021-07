Vara, sobre País Vasco y Cataluña: "Para las 'perras', bilateralidad y para los problemas, multilateralidad"

El presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha pasado por los micrófonos de 'Herrea en COPE' para valorar la actualidad epidemiológica de nuestro país, además de la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes y a la que él mismo acudirá como presidente de los extremeños.

Vara sí que irá a la Conferencia de Presidentes

El presidente de Extremadura ha asegurado que él prefiere quedarse "con las presencias. Parece que a pesar de 40 años de autonomía, hubiera unas de segunda. Nos quedamos con los que dan la nota y no con los que están siempre ahí", ha dicho en clara alusión a País Vasco y Cataluña. "Es minoritario los que no quieren colaborar con la construcción de la España autonómica. Como gobernantes de una comunidad autónoma tenemos la obligación de gobernar lo común, con el gobierno de España", ha dicho.

Fernández Vara se ha mostrado positivo ante el mecanismo de la Conferencia de Presidentes de la que ha dicho que "permite que nos veamos al menos en otra ocasión que no sea el desfile de las fuerzas armadas en la castellana. Habría que cuidarla". Sobre lo que ocurre en la Conferencia, Vara ha señalado que "hay mucha gente que dice unas cosas dentro y otras fuera, para ejercer el doble papel de presidente de la comunidad dentro y oposición al gobierno de España fuera".

El presidente extremeño también ha defendido que "la deberíamos incluir en la Constitución", además de destacar que esta "ayudó mucho durante la pandemia. Nos ayudó a estar juntos y todo el mundo iba, nadie discutía su presencia. Cuando las cosas mejoran vuelven las posiciones de postureo", ha criticado. "Sería importante mejorar su desarrollo. La de mañana trata de que hagamos una reflexión sobre cómo va la covid y la vacunación. Es muy necesario que el Gobierno de España nos clarifique cómo van a ser los tiempos de los fondos europeos", ha comentado.

La España multinivel, el nuevo concepto que defiende Moncloa

Vara no se ha mostrado molesto con la idea de una España multinivel, al menos tal y como él la concibe: "Es el concepto de moda en Europa. Aquí la gente piensa poco, lee menos y se informa... Aquí, como venimos de la tradición que tenemos en la que pensamos que todo se hace pensando en Cataluña. Para que todas las piezas encajen probablemente tengamos que hacer una ley orgánica para hacer frente a las pandemias", ha dicho, tras una defensa del trabajo entre las distintas administraciones del Estado.

"En España hay una Constitución que dice que todos los españoles somos iguales en derechos y también en deberes", ha querido remarcar Fernández Vara.

Cataluña, País Vasco y su posición ante la Conferencia de Presidentes

Sobre la presencia de País Vasco en la Conferencia, Vara ha pedido que se haga "un ejercicio de seguimiento de los motivos por los que van a la reunión", para asegurar que eso luego "no se cumple. Ellos son felices siendo diferentes. Hace 15 días cuando había un incendio en Cataluña estaba la UME. Para las 'perras', bilateralidad y para los problemas, multilateralidad. Al País Vasco no se le ve a dar nada más que lo que le corresponde por su estatuto de autonomía. Haced el seguimiento de las cosas que se dicen y luego en lo que quedan. Muchas de ellas son pretextos para justificar la presencia porque se sienten especiales, pero no lo son. Son de carne y hueso, como cualquiera de nosotros", ha defendido.

"Es España la que luego nos saca las castañas del fuego a todos y esa es la realidad", ha terminado por decir.

El coronavirus y la quinta ola

Sobre la pandemia Vara ha considerado que la región extremeña están entrando en "una fase de cierta estabilización", según se desprende del análisis de los datos, y ha confiado en que "se confirme y que a partir de las próxima semana podamos empezar a bajar".

En cualquier caso, Fernández Vara ha mostrado su "preocupación" por la situación de la pandemia en la actualidad, ya que aunque "no es ni parecida" a la de otras olas, sí se está registrando "un crecimiento constante de la hospitalización" y después de que Extremadura haya estado "muchas semanas sin dar fallecidos", ahora de nuevo está registrando muertes.

"No puedo ocultar la preocupación", ha señalado Fernández Vara, además de achacar el incremento de contagios al "cambio de vida que son las vacaciones" y que "provoca una movilidad que al final es lo que ha tenido que ver con el resultado que tenemos".

Y es que "este es un virus que se lleva estupendamente bien con la movilidad" de tal forma que "cuando hay mucha movilidad, le va bien, y cuando hay poca movilidad le va mal".

En la situación actual "lo que ha ocurrido es que a finales de junio, dos millones de universitarios que estaban en los sitios donde estudiaban, se han repartido por toda la geografía", mientras que otros millones de escolares han concluido su rutina del colegio al finalizar el curso

Así, y sobre las medidas a tomar para frenar los contagios, Fernández Vara ha defendido que "no es posible volver al confinamiento, ya que "no hay sociedad que lo soporte ni economía que lo aguante", por lo que a partir de ahí hay que decidir cómo actuar.

En ese sentido, el dirigente extremeño ha señalado que "está demostrado que da buena respuesta las medidas microquirúrgicas", ya que "al final de lo que se trata es de actuar sobre la movilidad", ha concluido.