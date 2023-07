Una profesora advierte de las consecuencias en el lenguaje por el uso de las redes sociales: "Cada vez peor"

En el mundo VUCA (siglas en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo) en el que vivimos, la velocidad del tiempo que empleamos para desempeñar nuestro día a día y la inmediatez son dos factores fundamentales en la vida de las personas.

Las nuevas tecnologías, de la mano de las redes sociales, han cambiado nuestra vida hasta tal punto que han modificado también nuestra forma de comunicarnos. En muchos casos sustituimos el papel por las pantallas y la tinta del bolígrafo por el teclado. Pero no solo han cambiado los soportes en los que plasmamos nuestras ideas y reflexiones, sino que también lo ha hecho el lenguaje.

Cada vez estamos más acostumbrados a ver faltas de ortografía en nuestros chats o en redes como Facebook, Instagram o Twitter. Y eso en ocasiones puede pasarnos factura, por ejemplo, a la hora de querer redactar un correo electrónico serio y formal para enviárselo a una persona relevante.

Para tratar este tema y recordar la importancia del uso de un lenguaje completo y sin faltas ortográficas contamos en 'Herrera en COPE' con Amalia Pedrero, profesora de Lengua Española en la Universidad CEU San Pablo.

La experta ha asegurado que siente "como si me dieran una patada en el estómago", cuando ve algunos mensajes de redes sociales en los que las atrocidades que se cometen contra el lenguaje son brutales. Pedrero ha afirmado que "siempre se ha dicho que una persona que lee mucho tiene más facilidad para no cometer faltas de ortografía y escribir correctamente".

Pero cuando las referencias que tienes escritas no están bien, ha proseguido, "la pescadilla se muerde la cola. Cada vez se van a cometer más faltas de ortografía". "No sé por dónde, pero el nivel de escritura incorrecta que vemos cada vez es mayor. Los jóvenes cada vez escriben peor. Es un topicazo pero es cierto", ha añadido la profesora Pedrero.

Descubre aquí cuáles son las ventajas de nuestro idioma

Tan cierto que hemos podido corroborarlo con algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, el tema de las abreviaturas en España se está convirtiendo en un problema real, sobre todo en los jóvenes. "Esto nace principalmente por la rapidez que implica, por ejemplo, WhatsApp", ha señalado Pedrero.

"No es, en sí, un defecto. No es necesariamente malo, siempre y cuando sepamos diferenciar los planos". Es decir, cuando se da una conversación informal, con un familiar o un amigo, "pueden darte la licencia de ser más permisivos. Sin embargo, hay que tener claro cuáles son los distintos estilos, y en qué planos podemos ser más permisivos y en qué planos jamás", ha añadido la profesora de Lengua Castellana.





"Y lo que hay es una confusión de no saber que plano es un plano familiar (íntimo) y qué plano es un plano público y culto", y ese, piensa esta docente, es el gran problema al que nos enfrentamos. No el de escribir mal en sí, si no el de no saber distinguir los planos, los contextos.

Otro tema relacionado, y muy actual, es el de los signos de interrogación, o mejor dicho, el del signo de interrogación ¿Por qué solo se suele pone el último signo? Tenemos la sensación de que, por desgracia, estos cambios en el lenguaje escrito van a permanecer. Pero esta experta en lengua nos ha tranquilizado, afirmando que no cree que "vayan a quedarse, ya que el español es el único idioma que yo conozco que sí tiene tanto el signo de exclamación como el de interrogación de apertura como de cierre".

Esto, piensa, es una ventaja del español, y "no creo que se vaya a eliminar uno. Pero sí es verdad que se utiliza cada vez más el de cierre solo". Y, sobre todo, ha vuelto a incidir la profesora, "lo que comentábamos antes; cuando es una conversación que es privada y familiar, puede emplearse.

Pero, por ejemplo, si yo voy a escribir a la radio, no puedo poner uno solo, tengo que poner los dos". Una vez más, tenemos que saber distinguir los diversos planos o contextos en los que nos encontramos.

Los emoticonos como vía fácil

Otra cuestión que goza también de mucha actualidad es la de los emoticonos.

"Un emoticono, en sí no es nada malo, el problema es que los usamos para reemplazar el adjetivo que define cómo estamos o cómo nos sentimos, la palabra adecuada", ha afirmado la profesora en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Ha asegurado, un tanto apenada, que "es muy triste aquel que recurre al emoticono por falta de expresividad".

Tildes y leísmos

Por ejemplo, ha comentado el caso de las palabras “Fe” o “Guion”, que no llevan tilde, aunque haya quien crea que sí, porque son monosílabos y así lo dice la regla general. "Los monosílabos dejaron de llevar tilde en la ortografía del año 1959, pero no fue considerada (la palabra guion) monosílaba hasta 2010", ha explicado la profesora del CEU-San Pablo.

Otra de las cuestiones que ha explicado es la diferencia entre las palabras “Ala” sin hache y “Hala” con hache, y ha indicado, de forma muy sencilla, que "Ala sin hache es la de los animales, y hala con hache es una intersección".

Sobre los fenómenos del leísmo, laísmo y loísmo ha indicado que es un problema que "depende de la zona del país. Es una cuestión muy típica, sobre todo en Castilla".

"El habitante de Castilla es el leísta y laísta por excelencia", porque en Castilla este término "no se distingue por funciones sintácticas, sino por el género del referente". Entonces, cuando se da el masculino será “lo” y cuando es femenino será “la”. "El problema es que pega una patada en el oído muy grande", ha afirmado entre risas la profesora. "Por ejemplo, los de Bilbao son leístas extremos", concluía de nuevo.