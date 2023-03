Una mujer estadounidense se hace viral por lo que hace al entrar a un restaurante: así reacciona el dueño

Lasredes sociales son como un club social en el que cada uno sube lo que le ocurre, sus sensaciones, sentimientos, ideas, pensamientos, su día a día... En definitiva, un completo escaparate en el que ver pasar el tiempo. Porque así son, un pasatiempo donde, a veces, uno llega a perder horas de vida. Pues bien, la persona que las utiliza no piensa que en algún momento su historia puede llegar a ser viral. Pero, ¿y si, sí? Esto precisamente es lo que le ha pasado a una mujer estadounidense que, sin quererlo ni beberlo, su vídeo ya está dando la vuelta al mundo. Y en 'Herrera en COPE' hemos comentado este suceso tan curioso en la 'Ensalada divertida', que se ha hecho viral en TikTok.

Una señora de Estados Unidos ha entrado en una pizzería y se ha mostrado un tanto enfadada después de ver que el dueño del local tenía puesta una televisión con un canal en español. "¿Tienes la televisión en español? Eso es un j*te para los americanos.Mi padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sus amigos y su familia, para que pudieras sentarte aquí ahora mismo y ganar dinero. ¿Y vas a hacer este tipo de m*das? ", se le escuchaba decir indignada. "Qué hay de malo", le respondía el dependiente. "Lo que tiene de malo es que no eres americano. Buscaré quién eres y te echaré de nuestra ciudad. Dame mi dinero de vuelta. No voy a darle mi dinero a un inmigrante ilegal", le increpaba, intercalando insultos y amenazas hacia su persona. A lo que nuestra colaboradora de 'Herrera en COPE', Maria José Navarro le espetaba desde lejos, "lo tiene mal esta pobre señora, porque los actores de origen hispano lo siguen petando en Estados Unidos", aseguraba.

Un ejemplo claro de intérprete hispanohablante, y que no para de crecer al otro lado del charco, es Ana de Armas. La actriz está nominada a los Oscar, que se celebrarán el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre (Los Ángeles), con la película Blonde. Pero Hollywood también ha visto pasar otros actores hispanos que han saltado al cine americano, como por ejemplo Antonio Banderas, Penélope Cruz o Miguel Ángel Silvestre. Rostros conocidos y alabados incluso por los ciudadanos estadounidenses, a pesar de lo que piensen algunos por tener el español en la televisión.

Pero el vídeo, que se ha hecho viral, no termina aquí. Según el New York Post, la policía se tuvo que personar en el local y ya hay una investigación en curso para aclarar lo sucedido. Los responsables de la pizzería presentaron cargos contra esta mujer: "Esta señora entró en nuestra pizzería y escuchó español procedente de nuestro televisor y comenzó a discriminarnos. No todos los hispanohablantes son mexicanos y fue atrevido por su parte asumirlo". "La discriminación no debería ocurrirle a nadie, no importa quién sea ni cuál sea su origen. Estados Unidos es un país construido por inmigrantes. Lo siento mucho si alguna vez has experimentado algo así", han dicho desde el establecimiento, esperando así a ver lo que ocurre con la mujer estadounidense.