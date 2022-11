Una farmacéutica apunta los medicamentos que faltan en las farmacias y qué hacer si no hay el que necesitas

Cada vez son más los medicamentos que escasean en las farmacias de nuestro país: por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el desabastecimiento afecta a más de 600 fármacos, aunque en todas las autonomías están igual y cuando no falta una cosa, falta otra. De hecho, lo más seguro es que ya hayas sufrido este problema y te haya tocado ir de farmacia en farmacia para encontrar la medicina que necesitabas. Es lo ha tenido que hacer Javier, de Burgos, que lleva años tomando unas pastillas para el colesterol.

Los fármacos para el colesterol son uno de los cinco medicamentos que más cuesta encontrar en estos momentos en las farmacias de nuestro país. Aunque hay otros más comunes que conocemos todos. Estamos hablando del paracetamol o del ibuprofeno que son, como sabrás, un analgésico y un antiinflamatorio. Después están determinados ansiolíticos y tranquilizantes. Los nombres aquí ya son algo más complicados.

"El Demirox es la marca comercial de la fluvoxamina, que forma parte de la familia de los antidepresivos. Lo que hace es mantener los niveles de serotonina en sangre y esto hace que el paciente que lo toma pueda tener mayor estabilidad emocional, la ansiedad más controlada... Es importante que sean tratamientos largos", dice al respecto Gema García, médico de Familia en Madrid.

Y el quinto fármaco que más está faltando es un antibiótico: la amoxicilina. En este caso del antibiótico, hay que recordar que estamos en pleno pico de bronquiolitis y de otras afecciones por la llegada del frío y esto explicaría el desabastecimiento puntual. Pero es que estamos de hablando de una situación que se mantiene en el tiempo y que, incluso, va a más. De hecho, hay datos que lo confirman. Según la Agencia Española de Medicamentos, uno de cada tres fármacos sufrieron alguna incidencia entre enero y junio. Además, estos problemas han aumentado casi un 40% solo en el último año.









Y cuando un paciente llega a la farmacia y no encuentra el medicamento que necesita pues le entran los siete males. Es un problema que, normalmente, se soluciona sustituyendo el fármaco que solicita el enfermo con algún genérico, pero, a veces, se rechaza esta opción.

¿Y a qué se debe que cada vez sea más amplio ese listado de medicamentos que faltan en las farmacias? Por un lado, los laboratorios no sirven por falta de materias primas. Además, escasean algunos materiales como los plásticos o el aluminio que son necesarios para fabricar los blisters y a esto hay que añadir que, debido a la inflación, la industria farmacéutica opte por vender sus productos en otros países donde obtiene más margen.

"Hablan de una falta en el laboratorio"



"Por el momento, nos faltan medicamentos que tienen sustitución, por lo que no es un problema. Pero hay escasez de otros medicamentos como de diabetes y hay falta de una insulina. Además es un medicamento que no se puede sustituir", comenta Verónica Guerrero, tiene una farmacia rural en San Pedro Del Romeral (Cantabria).

"Hay un problema en las zonas como la mía, donde hay población muy envejecida que toma mucha medicación. Cambiar un medicamento a este tipo de personas, que ya tienen un determinado medicamento en su cabeza, es muy complicado. Al igual que hay otras que no pueden tomar sustitutivos por alguna intolerancia", aclara la experta, señalando que es lo mismo, pero lo único que cambia es el laboratorio en el que se hace.

"No nos dan una razón exacta, pero hablan de una falta en el laboratorio. Cuando nos mandan uno o dos productor al mes, por ejemplo, pero no nos dan los motivos por el que faltan medicamentos. Normalmente, eso no lo sabemos", dice la farmacéutica sobre el motivo por el que se da esta escasez de medicamentos.

Hay casos en los que no hay medicamentos que se puedan sustituir como anticoagulantes o inhaladores: "En este caso, se manda a los pacientes a otro sitio en el que lo puede encontrar. En mi caso, hablo con el médico y le dijo que hay un medicamento que no conseguimos y le pregunto si le puede mandar otro. Nosotros hablamos con el médico para que se lo cambie, pero eso no pasa en todas las farmacias".