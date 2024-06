Xusa es experta en afrontar el duelo tras la muerte de alguien cercano, de un padre, una buena amiga, un hijo. Ella se dedica a darle respuesta a todas esas dudas que nos asedian cuando acompañamos a alguien en sus últimos momentos, y es difícil, pero su labor es preciosa. Y esto tiene raíz en un momento que marcó su vida para siempre.

El hecho que te voy a contar sucedía cuando tenía 13 años y estaba ingresada en el hospital. Hubo una noche en la que notó movimiento cerca de su habitación. Había enfermeros por el pasillo.

Un experto advierte de las consecuencias de las pantallas en adolescentes Al hilo de la ley de protección de menores, hablamos del uso de pantallas en menores con Álex Romero, promotor de una iniciativa que ayuda a llevar vidas digitales saludables Redacción Herrera en COPEMadrid 05 jun 2024 - 09:18

Curiosa, quiso preguntar lo que ocurría. Y le dijeron que un señor se estaba muriendo y que estaba solo, sin nadie de su familia. Así que Xusa, te recuerdo con 13 años, no se lo pensó. Preguntó si podía pasar para estar un rato con él.

La habitación cambió para siempre la vida de Xusa. Entró, se sentó en una silla, y Ramón sacó su mano. Esta mujer cuenta que este señor le enseñó lecciones que jamás ha encontrado en ningún libro.

Xusa nos relata que a Ramón "le costaba mucho respirar y no articuló palabra. Me cogió la mano y empecé a explicarle lo que hacía".

Entonces, se quedó dormida y al despertar notó que el señor Ramón había fallecido. Lo notó en la mano que tenían cogida. Era como si su cuerpo se hubiese vaciado. Y la enfermera que entró al cabo de poco tiempo, relata Xusa, le dijo 'Fíjate, estaba solo y ha aprovechado que estabas tú con él para morirse acompañado'. Así, Xusa pensó que la muerte de un ser necesita esa compañía. Igual que la necesitamos cuando nacemos.

Nuestra entrevistada explica que en ese momento no era consciente de que Ramón escogió morir acompañado.

La mamá de Xusa es enfermera. En casa, siempre ha vivido la enfermería. No obstante, "cuando tú eso lo vives como una experiencia tan grata, para mí eso fue una maravilla. Solamente tengo palabras de agradecimiento al hospital San Pau porque con 13 años viví un episodio importantísimo en mi vida".





Xusa es tanatóloga, enfermera... también da respuesta a todas esas dudas cuando nos topamos de frente con la muerte.

De hecho, recuerda que su abuela tenía conejos y se dedicaba a criarlos. Ella me decía que jugase con ellos y que no les pusiese nombre. En ese momento, ella no entendía por qué su abuela le decía eso.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero, al final de la vida del conejo, su abuela le decía que se despidiese de estos animales. "Les daba las gracias y, entonces, le explicaba que mi abuela era hábil y que tendría una muerte sin dolor. Y así era".

Nosotros, lo único que debemos hacer, "es dejar paso a la siguiente generación y que aquello en lo que acertamos lo puedan evitar".

"Habría que formar a los profesionales para que se llevasen lo mejor a su casa"

Xusa también ha reivindicado con Alberto Herrera que "los niños no están capacitados para que los mantengamos al margen y cuando una pequeña tiene un ser querido en la UCI, ha de poder visitarlo. No amamos más por tener 30 años que por 7. El alma tiene sus necesidades".

Ella también habla sobre cómo afronta un médico la muerte. ¿Se le enseña? Responde que no "y nos pueden cuidar siempre para que los profesionales no se lleven a casa ese malestar tan grande. Habría que formarles para que se llevasen lo mejor a su casa".

A la hora de arropar a alguien que ha perdido un ser querido, indica que es importante no dar consejos que no se han pedido. Por eso, es mejor abrir la posibilidad de acompañar, charlar, pero sin imponer.