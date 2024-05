Aparece su abuela en un bar de Las Palmas y su collar nuevo provoca la reacción de todo el mundo: "92 años"

Muchas veces no sabemos lo que estamos comprando o estamos viendo porque hay muchos símbolos que, depende del lugar en el que estés, tienen un significado concreto. Algo así le pasó a la abuela de esta usuaria de TikTok de Las Palmas. Esta sueca no conocía la razón por la que todo el mundo se fijaba en su collar.

Es común que, al momento de hacerse un tatuaje, muchas personas opten por un diseño en un idioma distinto del suyo para que este sea aún más especial. Sin embargo, también suele pasar que, si el sujeto no habla esa lengua, termina con algo inesperado tatuado por siempre en su cuerpo. Dos de los idiomas más utilizados en este tipo de expresión artística son el japonés y el chino.

Por ejemplo, David Beckham tiene al menos dos tatuajes dedicados a su mujer, Victoria. Pero el de su antebrazo izquierdo, en hindi, tiene una errata: "Vichtoria". Un error que señalaron varios expertos hindúes en su momento, con un agravante, que los indios están acostumbrados a escribir ese nombre por la Reina Victoria.

Algo así también puede suceder con un collar. Desde el comienzo el ser humano ha utilizado piedras, huesos, dientes, conchas, pieles... Para convertirlas en objetos ornamentales como adornos. Una de las piezas más antiguas y simbólicas es el collar, que con su círculo cerrado se creía que tenía una relación estrecha con la magia.

La cultura egipcia siempre trabajó la joyería, ya que representaban riqueza y estatus de vida, incluso también la utilizaban en la muerte. El uso de colores era muy importante junto con la combinación de piedras preciosas. Los collares anchos eran usados de manera más común, estos collares eran grabados con símbolos, estrellas, flores, etc.

Para los griegos los únicos que podían utilizar la joyería eran los hombres. Esta cultura fue la creadora del collar en forma de cadena. Durante la edad media la gente de clase alta eran los que podían llevarlos para mantener una distinción ante la sociedad y eran acompañados de piedras caras como el diamante.

Los collares dieron un cambio radical gracias a la Reina Victoria, que cuando perdió a su esposo tuvo un periodo de duelo en el cual lució las joyas en homenaje a su esposo, principalmente las piezas con medallones. En sus distintas épocas ha sido un factor importante hasta la actualidad dentro de las tendencias de moda.

Ahora no tienen una importancia en función de la clase social a la que pertenece la persona que lo lleva, pero, por ejemplo, la usuaria de TikTok que ha convertido esta publicación en un vídeo viral comparte como el significado del collar que lleva su abuela es más relevante de lo que parece, sobre todo, para que nadie le quite el ojo.

"Point of view: tu abuela sueca de 92 años aparece con una hoja de marihuana colgando del cuello y dice que se la compró porque era bonita", escribe en su publicación esta joven, "literal no me imagino la cara que se le quedó al tío que se lo vendió". La cuestión está en que ella lo hace con toda la naturalidad del mundo.

La señora aparece en el vídeo viral de TikTok tan tranquila sin saber lo que significa la hoja que aparece en el collar que se compró. Todo esto lo hace en un bar de Las Palmas en el que, seguramente, todo el mundo se quedó mirándola. A ella parece que no le importaba mucho.