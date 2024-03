Última hora sobre el estado de salud del rey Carlos III: su sobrino desvela cómo se encuentra

La crisis institucional y de comunicación en la familia Real Británicasigue ocupando el centro de la actualidad informativa. Un nuevo comunicado sobre la salud del rey y el origen del vídeo de Kate son las dos noticias que están generando debate en redes sociales.

En 'Herrera en COPE' hemos desgranado lo que se sabe de estos dos nuevos vértices y las incógnitas al respecto que solo pueden despejar desde el Palacio de Buckingham.

¿Por qué Carlos III comunicó enseguida que padecía cáncer y Kate Middleton ha tardado tanto? Tras conocer que la princesa de Gales tiene cáncer, invitamos a Fin de Semana a Amadeo Martín-Rey y Cabieses, experto en casas reales, médico e historiador 23 mar 2024 - 10:51

Audio





Según afirma la prensa británica, "puede haber en breve un nuevo comunicado sobre la salud del rey". Y es que, la falta de transparencia estos meses, unida a la rumorología y los ataques en redes sociales, pueden suponer un nuevo comunicado que refleje mayor transparencia.

Algunos medios hablan de un comunicado, otros de un vídeo, un discurso del propio monarca para acallar críticas, dar una muestra de estabilidad, apoyar a Kate en su enfermedad y también lanzar un mensaje de tranquilidad sobre su estado de salud y es que hay que recordar que hasta hubo informaciones de que había fallecido.

Respecto a la fecha en la que podría ver la luz este mensaje, varios medios británicos aseguran que será este mismo jueves, día en el que la reina Camila va a presidir el oficio religioso en la catedral de Worcester, al que no va irá Carlos. La fecha en la que sí se espera que podamos ver al Rey de Inglaterra es el Domingo de Pascua.

Peter Phillips desvela cómo se encuentra Carlos III



Más allá de la escueta información facilitada por la Casa Real Británica, son pocas las voces autorizadas que pueden hablar de cómo lo están pasando tanto Kate como Carlos III. Una de las personas que sí saben, de cerca, cómo están viviendo la situación es Peter Phillips, hijo de la princesa Anna y sobrino del rey.





En una entrevista en Australia ha asegurado que su tío se encuentra de buen humor, pero que está enormemente "frustrado" porque no puede seguir adelante y hacer todo lo que quiere.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También dice Phillips que además el rey es a la vez muy pragmático y entiende que hay "un periodo de tiempo en el que realmente necesita recuperarse".

Teorías de la conspiración sobre el vídeo de Kate Middleton

Por otro lado, siguen surgiendo multitud de comentarios sobre el vídeo en el que Kate Middleton revelaba que sufre cáncer. Todavía hay quienes aseguran que se trata de un vídeo fake, creado por inteligencia artificial.

Tal ha sido el revuelto, que la BBC ha tenido que emitir un comunicado asegurando que fueron ellos mismos los que grabaron dichas imágenes y que son completamente verídicas.

Pero ni con esas han parado las teorías de la conspiración, que se han hecho virales. La última apunta que varios altos funcionarios consideran que estas campañas de desprestigio de la princesa de Galés han sido orquestadas desde China, desde Rusia y desde Irán.





Puedes leer aquí el comunicado íntegro de la princesa de Gales:

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía".

"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido".

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".