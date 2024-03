Kate Middleton revela en un vídeo que padece cáncer y que está en tratamiento de quimioterapia

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado en un vídeo que padece cáncer y que se encuentra en los primeros pasos de un tratamiento de quimioterapia a los 42 años. Explica la esposa del príncipe Guillermo que han sido "dos meses extremadamente difíciles" y que los médicos encontraron el cáncer tras una prueba posterior a una cirugía abdominal a la que se sometió en Londres el 16 de enero.

Middleton asegura en el vídeo que la noticia ha supuesto "un gran shock" que tanto Guillermo como ella han "estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar" la noticia "de forma privada". Por último, se ha referido también a la atención mediática que ha recibido su ausencia en las últimas semanas: "Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento".





Puedes leer aquí el comunicado íntegro de la princesa de Gales:

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía".



"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido".



"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".



"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".



"Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento".





