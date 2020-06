Lo que siempre te han contado del zumo de naranja... ¡y era mentira!

Es un clásico de los desayunos. El acompañante perfecto del café con leche por las mañanas o de algo de comida en la merienda. Está muy rico y es muy sano por su alto contenido en vitamina C y otros antioxidantes. Pero... al zumo de naranja le rodean muchos mitos que siempre has escuchado, que son falsos, y que desmontamos en COPE.

"Tómate rápido el zumo...

... Que se le van las vitaminas". Es probable que sea una de las frases que más has escuchado a tu madre. Siempre hemos pensado que si no bebes el zumo de naranja recién exprimida, pierde todas sus propiedades. Es falso. La vitamina C se conserva en el zumo hasta ¡pasadas las 12 horas!

Evita resfriados

La vitamina C ayuda a reforzar el sistema inmunológico del cuerpo, y el zumo de naranja, como hemos dicho, es rico en este nutriente. Pero desayunar zumo de naranja (aunque lo hagas todos los días) no te va a librar de constiparte. Eso sí... Puede ser que tengas menos opciones.

Tiene muchas calorías... Engorda

También es falso. Es verdad que un zumo de naranja tiene más calorías que una naranja. ¿Por qué? Porque, generalmente, solemos exprimir más de una pieza, pero tomarlo una vez al día no hará que engordes más que si no lo tomaras. Como todas las frutas, la naranja tiene azúcar presente de forma natural. En zumo, los azúcares (insistimos, naturales) solo representan un 9% de su contenido nutricional.

Es malo para los dientes

Los azucares presentes en los zumos pueden ser un factor para que se generen caries, pero tendrías que beber mucho zumo de naranja para que te causara una caries. Muchísimo zumo. Más allá de los azúcares presentes en la fruta, lo fundamental es mantener una buena higiene bucal y lavarte los dientes después de desayunar.