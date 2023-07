El truco infalible de Carlos Herrera para dejar de recibir llamadas comerciales, lo mejor de Herrera en COPE

Estás tranquilo en tu casa, durmiendo la siesta, viendo algún programa de televisión o disfrutando de tu día libre, cuando de repente suena el telefonillo o el teléfono fijo, interrumpiendo tu momento de relax, y resulta que llaman para venderte algún producto. A veces no respondemos de la mejor forma o con educación. Aunque hay que reconocer que a veces llaman a unas horas que no son las mejores. Sin embargo, cada persona tiene sus trucos para evitar este tipo de llamadas, como la que cuenta Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', en el audio que te dejamos a continuación.



Más allá de la idea del comunicador, es posible inscribirse en la lista Robinson, un servicio reconocido por en el Reglamento (UE) 2016/679sobre el tratamiento de datos con fines publicitarios. Sirve para evitar las llamadas, mensajes y correos con fines comerciales. Otros, en cambio, recurren a otro tipo de técnicas.

Operación bikini

Este tipo de llamadas no conocen de vacaciones y también tienen lugar durante el verano. Ya sea en la playa, la piscina o el restaurante, cada día de verano se convierte en una aventura de la que disfrutamos o no, porque hay veces que la cosa se tuerce. Ese fue el caso de Loli, quien no ha dudado de contar en 'La hora de los fósforos' su anécdota del verano.

Esta oyente cuenta que su historia ocurrió un día de playa. Ella "estrenaba ese día un bikini", que se probó en casa y vio que le quedaba muy bien puesto. "Me vi bien", explica, por lo que bajó junto a su marido a la playa, quien nada más poner la sombrilla "se metió en el agua". Pasado un rato, la mujer se quitó la ropa para lucir su nuevo bikini y, de repente, vio como su marido "echó a correr" y tapó a la mujer con una toalla. Resulta que la mujer se había olvidado de ponerse la parte baja del bikini y en su lugar llevaba una faja, color carne. Su marido, al verla de lejos, "le había parecido que estaba desnuda de cintura para abajo", cometa Loli. Puedes escuchar la anécdota completa en el audio que te dejamos a continuación.

Inesperado papel en un casting

En 'La hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE' los oyentes cuenta, cada día, sus increíbles aventuras, como la de Loli. En una ocasión el equipo de Carlos Herrera se preguntó cuáles serían las mejores historias de la gente que se ha presentado a uno o varios castings.

En este caso, uno de los fósforos contaba que el casting más raro al que se presentó fue para hacer el papel se sombra de Jose Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del Gobierno de España desde 2004 hasta el año 2011. "Tenía que hacer todo tipo de movimientos alocados, gesticulando y demás", explica este oyente. Puedes escuchar la historia completa en el enlace del siguiente vídeo.

