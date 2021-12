En Nueva Zelanda, el Gobierno tiene una clara intención de acabar con el tabaquismo en el país. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a partir de 2026, estaría prohibido comprar tabaco con 18 años. Es decir, todo aquel que haya nacido en 2008, no podrá adquirir cigarrillos de forma legal. Todavía es un borrador del Ministerio de Sanidad neozelandés, pero es una auténtica declaración de intenciones contra el tabaco. Su intención es que el número de personas que fuman en el país se reduzca del 13 al 5 por ciento de la población. Eso ocurre en el otro extremo del mundo pero, ¿qué hacemos aquí en España para frenar el consumo de tabaquismo? ¿Tienen los médicos los suficientes medios para ayudar a quien quiere dejar de fumar? Andrés Zamorano, es el presidente del Comité Nacional para la prevención del tabaquismo y nos contaba en Fin de Semana que en España "estamos muy estancados. De 25 a 34 años hay un 30 % de fumadores. Medidas como aumentar el precio nos parecen buenas, así como prohibir fumar en las terrazas"

Según Zamorano, "las medidas son duras pero ha bajado mucho la prevalencia de tabaquismo en España. En 2005 la ley fue pionera. No conozco a nadie que piense que está mal no poder fumar en un restaurante". Advierte "Vienen los franceses a comprar tabaco aquí por el precio, no podemos ser el estanco de Europa. La hostelería no ha sufrido por las restricciones del tabaco, la sociedad puede asumirlo y se debe legislar".

Además, añade que "ayudar a los fumadores es un buen camino, a eso nos dedicamos en los centros de salud. La recomendación es, primero, consejo: dejar de fumar, como el propósito del 1 de enero. Que se usen los tratamientos". El presidente del Comité Nacional para la prevención del tabaquismo nos cuenta que "el 70 % de los fumadores quiere dejar de fumar. Cuando dejas de inhalar nicotina lo pasas muy mal y muchos recaen, por eso hay que pedir ayuda y financiar los tratamientos que han demostrado ser útiles".

En cuanto a los cigarrillos electrónicos nos cotnaba que "hay una alarma muy grande. El 50 % de los chavales han tenido contacto con ellos en algún momento de su vida, en el último año un 22 % y en el último mes un 8 %. Pueden producir enfermedades graves o cáncer". Además, Zamorano advierte de que "fumar es una bomba atómica. Ocho millones de personas en el mundo mueren por él, de esos 1,2 millones son fumadores pasivos".