Un 10% de las muertes por tabaco son de fumadores pasivos: hasta qué distancia te afecta el humo

En España hay 8,6 millones de personas que fuman. El 88 por ciento de los fumadores fuma en las terrazas. Prohibir fumar en las terrazas fue una de las medidas estrella durante la pandemia. Pero es algo, que quedó sin efecto una vez que fuimos regresando a la vida precovid.

El tabaco mata al año en España a más de 154 personas al día, 54.000 al año. De esas muertes se calcula que un 10 por ciento es de fumadores pasivos, es decir, 1 de cada 10 muertes por tabaco son de fumadores pasivos.

¿Son las terrazas espacios seguros para los no fumadores?

En 2006 entró en vigor la Ley Antitabaco que prohibía fumar en el interior de cualquier establecimiento, entre ellos bares y restaurantes. Desde ese momento, las terrazas se han convertido en los lugares más frecuentados por fumadores. En España el 88 por ciento de los fumadores se encienden un cigarro en una terraza.



El doctor Carlos Rábade coordinador del área de tabaquismo de la sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) asegura que "por cada persona que fuma en estos espacios, aumenta entre un 30 y un 50 por ciento la contaminación del aire del lugar. Esto convierte a las terrazas en lugares que no seguros”. Añade el doctor que “no existen a día de hoy soluciones ni barreras arquitectónicas que protejan a los no fumadores del humo. El humo del tabaco puede llegar hasta 7 u 8 metros de distancia”.

El tabaco no es solo el humo en el ambiente, se adhiere a la superficie, como las mesas y sillas. A esto hay que sumar las colillas que se dejan tiradas en el suelo o en ceniceros. Los gases nocivos se quedan en el ambiente al menos durante 10 minutos tras finalizar el último cigarrillo. Según la revista científica Open Respiratory Archives, esto significa que los no fumadores que están en terrazas, se quedan expuestos a esos gases nocivos, cómo son las partículas de carcinógenos, monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrosaminas, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno.



Consecuencias sobre los no fumadores

Los virus o bacterias se pueden adherir al humo del tabaco y del vapeo. Ese peligroso cóctel puede transmitirse a terceras personas. Según el doctor Carlos Rábade del SEPAR “el tabaquismo pasivo puede duplicar el riesgo de neumonía especialmente en mayores de 65 años”.

A pesar de ser un virus y de lo mucho que se ha debatido sobre el tema, los expertos consultados por COPE aseguran que no hay evidencia científica de que el COVID se transmita por el humo del tabaco.

Los fumadores pasivos expuestos al humo del tabaco y los gases tóxicos que se quedan impregnados en las superficies, tienen mayor posibilidad de sufrir infecciones respiratorias. El doctor Rábade asegura que “Cómo consecuencia de la alta aglomeración de fumadores y la proximidad con las no fumadores, las terrazas se convierten en lugares inseguros para las enfermedades respiratorias, especialmente para aquellas personas que son vulnerables como los pacientes con enfermedades crónicas, los niños y las mujeres embarazadas.

3.500 de los 7000 casos de cáncer oral que se diagnostican en España tienen su origen en la exposición al humo del tabaco.

Según un estudio publicado por la revista British Medical Journal, cada año se diagnostican en España 7.000 casos de cáncer oral y mueren 1.500 personas por esta causa. Las personas expuestas al humo del tabaco tienen un 51 por ciento de riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

La Sociedad española de cardiología, advierte que en España mueren 154 personas al día a consecuencia del tabaco. Anualmente son 54.000. De esas muertes, desde la Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica, calculan que 1 de cada 10 son fumadores pasivos.

Los grupos más vulnerables en las terrazas



Los niños, son uno de los colectivos más sensibles al humo del tabaco. Pueden desarrollar enfermedades respiratorias como el asma. Es una población que aún tiene los órganos inmaduros, en este caso el pulmón, un factor de riesgo a la hora de desarrollar este tipo de enfermedades respiratorias.



Otro grupo vulnerable son los trabajadores de la hostelería. Trabajan jornadas enteras junto a fumadores y con los gases tóxicos que se quedan impregnados en superficies como mesas, sillas o ceniceros. A pesar de ello, los empresarios del sector no están de acuerdo en eliminar el consumo de tabaco en las terrazas. En la Confederación Empresarial de Hostelería de España aseguran que no les han consultado sobre esta medida que, de momento, no tiene fecha de aprobación.



Noelia trabaja en La Gastrotaberna la Albahaca de Córdoba. Explica a COPE que no está de acuerdo y que la medida va a afectar negativamente a los negocios. “Nunca hemos recibido ninguna queja de los clientes ni de camareros”. Y ha recordado que “siempre te vas a cruzar a alguien fumando, en cualquier esquina o incluso en la parada del autobús, está medida sólo va a afectar negativamente al negocio de la hostelería”.



¿Cómo está la legislación sobre las terrazas en España?

Actualmente está prohibido fumar en el interior de cualquier establecimiento. La nueva Ley de Tabaco, que entrará en vigor previsiblemente en 2023, va más allá, quiere acotar el consuma también en espacios exteriores. Busca reducir en hasta un 30 por ciento el consumo para 2025 partiendo de los datos del 2010 y siguiendo la meta establecida por la OMS.

El último borrador del Ministerio de Sanidad contaba con 119 páginas en las que se establecía entre otras metas dejar de fumar en el coche, en las terrazas de los bares y restaurantes, en los parques, en los estadios deportivos y hasta en la playa.

Los cigarrillos eléctricos no se libran de esta nueva ley. El texto, pendiente de aprobación, promueve nuevos impuestos especiales sobre su venta para así acotar su uso.