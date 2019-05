Tirón de orejas de Herrera al Gobierno por su "antiamericanismo primario" retirando la fragata Méndez Núñez

Una de las noticias que más repercusión está teniendo en las últimas horas ha sido la retirada de la fragata Méndez Núñez del Golfo Pérsico por parte de la Armada española. Una embarcación que se encontraba en una misión encabezada con Estados Unidos. Sobre esto, Carlos Herrera ha vuelto a pronunciarse.

“El ejército norteamericano y la Armada española llegaron al acuerdo de llevar a cabo operaciones conjuntas, porque las fórmulas y los procedimientos eran similares. Operaciones por valor de 16.500 millones de euros, Se construirían unas 16 de esas fragatas. Era una buena misión comercial. Muchos puestos de trabajo en Navantia que dependen de ella", explicaba el comunicador. "Junto con el Abraham Lincoln, se van al Golfo Pérsico, y progresivamente las tensiones entre el gobierno norteamericano y la teocracia iraní van a más. Irán se retiró del Acuerdo de Viena, las tensiones han crecido, además es un vecino muy molesto que está encabezando acciones de denuncia a Arabia Saudí, aliado de EEUU", añadía Herrera.

“Esa zona es muy caliente, y en algún momento puede haber algún incidente. En ese momento, el Gobierno español decide que la fragata se retirase porque habían firmado que se dedicarían a la vuelta al mundo. Pero ahora se han metido en un avispero, y el Gobierno español decide que mejor nos vamos a la India, y cuando hayan terminado, nos sumamos. O nos vamos a Somalia con la Operacióna Atalanta. Esta decisión, que puede ser comprensible porque la UE no está para estas labores y es crítica con EEUU, debe hacerse bien", comentaba después Carlos Herrera.

Asimismo, ha querido interpretar este movimiento por parte del Gobierno: "Es una decisión política, no militar. Y la decisión política siempre tiene alguna consecuiencia o interés detrás. Estar en un lugar donde no es cómodo estar puede ser un problema, pero espremos que después esto no tenga también consecuencias. Eso da la imagen de aliado poco fiable, no es la mejor manera de hacer las cosas. Esto rezuma un antimercanismo primario".

"Ya lo hizo Zapatero con las tropas de Irak con una gran teatralidad. Esto no se puede hacer en 5 minutos ni con la teatralidad de asamblea de facutlad que ya interpretaron Bono y Zapatero, y sin avisar a tus aliados. Aquello, y sentarse en una bandera norteamericana, costó lo que costó".

"Ahora hay muchos miles de millones de euros en juego. Cartagena, Ferrol, Cádiz... muchos puestos de trabajo. Si tiene consecuencias, reclamen al ministerio; el trabajo de diplomáticos, astilleros... tirado por la borda", concluyó el comunicador.