La teniente Gutiérrez, piloto del Eurofighter: "Hay que luchar por los sueños y el mío era ser piloto de caza"

"Si alguien tiene un sueño hay que intentar luchar por él, y el mío era ser piloto de caza" dice la teniente Elena Gutiérrez, la primera mujer del Ejército español piloto del caza Eurofighter. A sus 25 años, la teniente Gutiérrez es ya veterana en estas lides, puesto que lleva un año pilotando el avión más moderno del Ejército del Aire.

"El Eurofighter es supersónico y bisónico, con él superamos la velocidad del sonido y podemos llegar a 1.8 puntos de más. El avión se somete a unas fuerzas que son las G y el Eurofighter puede llegar a alcanzar las 9G que es 9 veces tu peso y eso se nota tienes que adaptar una determinada posición para que no te dé ningún tirón y ser capaz de volar a la vez que soportas esa presión" detalla la teniente.

Un dato a tener en cuenta: la teniente Elena Gutiérrez pesa 60 kilos, multipliquen por 9. Es un detalle determinante porque además señala la militar "el peso es importante porque llevamos un asiento inyectable que tiene que tener un peso mínimo para que cumpla su función correctamente".

Ser piloto requiere muchas habilidades, pero para ser piloto militar y de un avión tan especial es necesario que "tener muchos reflejos porque te puedes meter en Portugal sin querer y porque hay más aviones que se ven muy pequeñitos desde el aire" cuenta la teniente en "Herrera en COPE" que ha conseguido cumplir un sueño el del ser piloto que no era lo que quería ser de pequeña, "quería ser profesora, pero desde pequeña he visto aviones, mi padre también es piloto y yo admiraba mucho el trabajo de mi padre y dije 'me voy a preparar, voy a por todas y de repente aquí estoy'".

Por eso la teniente quiere dejar un mensaje claro a los jóvenes: "animaría a todo el mundo a perseguir sus sueños y que den todo lo que puedan porque la satisfacción al conseguirlo es enorme". La teniente Gutiérrez ha conseguido su sueño pero no sin mucho esfuerzo y preparación "siempre intentamos mostrar la parte bonita de la profesión, pero como todas tiene un trabajo y mucha preparación y una responsabilidad enorme en mis manos y si el día de mañana entramos en conflicto hay que estar preparada para defender el país"

Afirma que cuando va pilotando no es consciente de lo que de verdad está haciendo hasta que vuelve a poner los pies en tierra firme. "No lo valoras hasta que te bajas del avión y te das cuenta de que estoy haciendo algo muy grande".