El tajante mensaje de Herrera que deja en evidencia al ministro Marlaska tras el crimen de Lardero

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la cumbre de la COP26 de Glasgow y la derogación o no de la reforma laboral.

El comunicador arrancaba recordando la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow, que calificaba como "el encuentro de los grandes líderes mundiales para echarle un cubo de agua por encima al globo terráqueo", ante lo que apuntaba que "enfriar el planeta es una labor de muchos años, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y esto no lo hace igual un país desarrollado que uno lleno de gente hasta las costuras, intentando conseguir que sean clase media".

En segundo lugar lanzaba un apunte sobre la reunión que va a mantener este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz y Nadia Calviño entre otros para tratar "la derogación o no, cambio o maquillaje de la reforma laboral", que ha apuntado, Sánchez "firmó con el diablo y ahora como sabe que no tiene que hacerlo va intentando convencer a unos y otro".

Por otro lado, Herrera recordaba "el crimen que sigue generando mucha conversación". Ante lo que el comunicador apuntaba que "España es un país con ciertos niveles de seguridad pero la presencia de criminales es inevitable, la duda es como hacer para controlarlos. Raptó a un chiquillo y lo estranguló. Ese crimen ha creado mucha polémica como en otras ocasiones cuando supimos que lo hizo una persona a la que se le concedió una libertad tras mucho tiempo en la cárcel por otro crimen". Además recordaba que no era posible haberle impuesto la prisión permanente revisable, ya que esta se aprobó en 2015 y el último crimen de Almeida fue en 1998.

"Clama el cielo que haya gente que se oponga a una figura penal que trata de dificultar que asesinos así puedan estar en la calle, como es la permanente revisable. Y clama al cielo que este tal Almeida, no cumpliendo su condena hasta agosto de 2023, llevase un año ya en la calle además de los permisos que ha disfrutado", aseguraba el comunicador.

Pasaba entonces a hacer un llamamiento al ministro del Interior, Grande-Marlaska y recordaba que "entró en harina con la no agresión homófoba de Malasaña en agosto, destacó la gravedad e incluso señaló a la oposición, pero es el que ahora pide sosiego cuando han matado a un niño por un sistema penitenciario y judicial".

"No digo que hayan hecho algo ilegal pero es que os escudáis en las normas. Si pretendéis que aceptemos principio de legalidad como principio común la respuesta es no. Si el principio de legalidad se aleja del sentido común habrá que cambiar el principio", apuntaba Herrera con rotundidad.

Y para concluir aseguraba que "la sociedad aquí está cumpliendo su parte. Hay ciudadanos muy sensatos que como el tío del pequeño Alex piden cosas de sentido común. A esta gente no se le escucha como a otros colectivos. Corre el riesgo, Marlaska, de mostrar más inquietud por una no agresión que por el asesinato de un niño que no se debería haber producido".