Un suplente de mesa en las elecciones catalanas: "Cualquiera debería tener derecho a negarse a exponerse"

Las Juntas Electorales han recibido más de 9.100 peticiones de miembros designados para las mesas electorales de los comicios del 14 de febrero en Cataluña para que se les exima de esta obligación. En el conjunto de Cataluña, han sido elegidos unos 82.000 miembros para ser presidentes o vocales de las 9.117 mesas electorales para las elecciones del 14F, y solo en la ciudad de Barcelona, a fecha del pasado viernes 29 de enero, 3.250 ciudadanos habían pedido que se les eximiese de este deber, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Este jueves en 'Herrera en COPE' ha sido entrevistado David de la Fuente, de 34 años y suplente en una mesa electoral. Según ha dicho, ha presentado una alegación porque considera “que va a haber un riesgo evidente de contagio, con lo cual, aun sin tener ningún tipo de riesgo, cualquier perdona debería tener derecho a negarse a exponerse y a infectarse él y a sus familiares”. En su caso, además, padece asma moderado y tiene alergia a ácaros y a pólenes. “Estoy en tratamiento con inhaladores y antihistamínicos” ha dicho. Aunque en condiciones normales no se hubiera negado, “en estas estoy bastante preocupado”, ha dicho.

“Lo que más nos preocupa es ver el número de fallecimientos y de contagios que hay y que medicos y epidemiólogos consideran que siguen siendo un riesgo”, ha explicado sobre los comicios. Además, según ha manifestado, a un miembrto de mesa le tocaría una persona positiva alrededor de cada cinco minutos, ya sea asintomática o no. “Estas personas pueden venir a cualquier hora del día, no hay una garantía de que no vaya a haber un riesgo de contagio y eso es lo que nos preocupa”.

Además, a dia de hoy ni de la Fuente "ni nungún otro compañero" ha recibido “ningun tipo de información sobre los EPI”. Y es que, en esta ocasión a los colegios electorales no solo llegarán las típicas urnas, papeles o documentación electoral, sino también pantallas faciales y gafas protectoras, bolsas EPI, mascarillas quirúrgicas y FFP2, geles hidroalcohólicos o guantes para hacer frente a la covid con el ejercicio del derecho al voto, según han dicho las autoridades.