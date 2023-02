La sorpresa de Martínez Castro por lo que cuesta una habitación en piso compartido en Barcelona: “600 euros"

Esta mañana en‘Herrera en COPE’, en el repaso de las noticias que más destaca la prensa hay una que más ha llamado la atención a los los tertulianos Jorge Bustos, Carmen Martínez Castro y Pilar García de la Granja en el llamado ‘Café de redacción’.

Más allá de lo que sucede en torno a la ley del 'solo sí es sí' y lo que vaya a pasar de ahora en adelante, preocupa como señalaba José Antonio Araquistain lo que está sucediendo con el precio de los alquileres y la subida tan fuerte que han experimentando alcanzándose cifras de récord. Un hecho que los tertulianos han analizado con sus distintas versiones y soluciones, en las que coinciden.









Ley del sí es sí: ¿contará el PSOE con el apoyo del PP?





Iniciamos el repaso con dos asuntos que más comentarios generan en los periódicos: el Gobierno a golpes con la ley del ‘solo sí es sí’ y la moción de censura de Vox.

Recupera Araquistain el análisis de Javier Ayuso en Expansión en el que ve un hilo conductor entre las dos cosas. En año electoral, Podemos y también Vox buscan su agenda propia y distanciarse del PP y del PSOE.

Pero, como advierte Iñaki Ellakuria, no se engañen en lo que a la coalición de gobierno, estamos ante una teatralizada trifulca de las izquierdas. Si en algo están de acuerdo, PSOE y Podemos es en remarcar los perfiles propios, difuminados en estos años de gobierno de coalición, y movilizar a sus respectivos electorados para repartirse el espacio electoral que va del centro a la extrema izquierda. Y en eso están.

Por eso dice la Razón -destaca José Antonio- Sánchez aísla a Podemos, da orden al PSOE, no habrá más concesiones al socio pequeño de la coalición en las leyes que quedan por tramitar. Es decir, el presidente ha señalado a los morados la puerta de salida.

El PSOE queda en manos del PP, dice ABC, necesitará sus votos para reformar su ley del ‘solo sí es sí’ ,aunque de entrada, los desprecia. Duda Ignacio Camacho si el PP acierta ofreciéndoles su respaldo por adelantado, desoyendo la máxima de cuando el adversario se equivoca no conviene distraerlo ni despistarlo. Tras más de 400 rebajas de penas y creciendo, el PSOE restituye la violencia sexual y vuelve de facto a la situación de antes de la ley. Destacan los diarios, por lo inusual que la Audiencia de Navarra rechaza rebajar la pena a un miembro de la Manada. Fue aquella violación grupal de los sanfermines de 2016 el detonante que activó la ley actual.

Antes este panorama, pregunta Carlos Hererra a sus tertulianos: ¿el PP qué debe hacer?, “sentarse a ver el espectáculo?, ¿tiene algo que ganar de todo esto?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jorge Bustos tiene la convicción de que el PP “tiene la tentación en estos momentos de votar que sí, pese a haber sido despreciado en público y por los acontecimientos”. Recordando que el PSOE ha plagiado “en lo fundamental que es en la horquilla de penas y en el fundamento jurídico de ese aumento de las penas” la ley que el PP presentó hace dos meses y que fue rechazada en la mesa del Congreso.

Por eso, insiste Jorge que “teniendo en cuenta esta cronología, la tentación es votar a favor para que la opinión pública se dé cuenta de que la ley del PSOE es un plagio de la del PP y provocar un cisma mayor, o hurgar más en la herida PSOE-Podemos y debilitar la coalición”; aunque por otro lado, considera que “quizás, el PP debería esperar y se hacerse respetar un poco”.

Sin embargo, Carmen Martínez Castro manifiesta que “el PP tiene que adoptar sus posiciones no en función de lo que hagan sus adversarios políticos, sobre todo en una asunto tan sensible como este para la sociedad española, sino en función de lo que considere que hay que hacer y lo que se debe hacer, independientemente si favorece al PSOE o no”, señalando que “el PP no puede, y sus votantes no entenderían tampoco, que dejara que esta ley siguiera adelante”

Concreta Castro que “la modificación de la ley es necesaria y el PP tiene que ayudar a que se produzca, a que se produzca una modificación que no empeore las cosas y que realmente las arregle hacia el futuro”





El alquiler en España alcanza cifras récord





Otra de las noticias a la que prestan atención es sobre el precio de los alquileres, que tal y como recogen los periódicos alcanzan cifras récord. Como recoge Araquis, se encarece un 9 por ciento tocan ya un precio medio de 11 euros por metro cuadrado. Incluye, la Razón, el alquiler compartido también ha disparado precios. Ahora mismo se piden 600 euros por una habitación en Barcelona o 500 en Madrid. El sector advierte, el gran problema es la falta de oferta disponible. Crece la demanda de quien no puede plantearse una compra por la dificultad de obtener un crédito y la oferta mengua.

Y añaden, que lo que el gobierno hace o anuncia, no lo mejora, lo empeoran. Por ejemplo, la prórroga forzosa hasta junio de los contratos de alquiler, impidiendo que se actualicen.

Y explican que hay otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler no entiende que el gobierno haya metido en el cajón una propuesta razonable que ellos hacían, ceder treinta mil viviendas para alquiler social. El propietario la cedería al estado durante 25 años que se convierte en arrendatario. El precio es un 20 por ciento inferior al del mercado, y dicen que es una solución buena para el inquilino que paga un precio razonable y la seguridad del estado para el propietario. No les han hecho ni caso.

Un problema de gran preocupación para mucha gente, y que, como señala Herrera no se arregla con más intervencionismo del Gobierno. Como explica Pilar García de la Granja “el mercado de los alquileres está reaccionando a la regulación del gobierno, si es imposible echar a los inquilinos morosos, subir el precio del alquiler…, lo normal es lo que está pasando, que los propietarios están sacando los pisos del mercado y lo que hace es encarecer el precio de forma exponencial”. Y continúa, “si le unes que no hay vivienda social, no hay alquiler social, tenemos el cóctel molotov que tenemos encima de la mesa: los más vulnerables y los jóvenes expulsados del mercado”.

Bustos concreta en que “la medida inteligente es poner más vivienda social, poner un parque de vivienda que aumente porque en las grandes ciudades la población va a crecer y va a seguir creciendo”. Y pone como ejemplo lo que va a ocurrir en Madrid en los próximos 10 años “va haber dos millones de habitantes, ¿ qué hacemos con eso? Recuperar el parque de viviendas evidentemente, no intervenir los precios”.

Martínez Castro muestra su sorpresa al conocer lo que se cobra por habitación en un piso compartido en Barcelona “600 euros”, una clara muestra de lo que “está pasando con las leyes que está llevando a cabo el Gobierno”, porque como recuerda la tertuliana “es lo mismo que lo que hemos hablado de la ley del ‘solo sí es sí’, que decían que era una ley para proteger a las mujeres y han conseguido que salgan los violadores con rebajas de penas; lo mismo que se está haciendo con una ley para proteger a los inquilinos y para evitar que suban los precios y estamos consiguiendo justamente lo contrario, que se produzcan subidas de hasta el 20%”.

Por eso, para Martínez Castro la solución es “dar libertad al mercado, el mercado se regula por sí solo; y si hay demanda, aparecerán pisos en oferta, la ley básica del mercado”.