Soledad Becerril: “Si eres la primera debes luchar para no ser la única”

Dice Soledad Becerril que este libro lo ha escrito para no olvidar algunos momentos que ha vivido en la vida pública. La situación ha cambiado mucho: antes eran 21 diputadas de 350 escaños. Ella fue diputada en seis legislaturas y senadora en una. Dijo que sí a una cartera de Cultura pero dijo que no a un papel de Luis Berlanga en una de sus películas... “era lo que me faltaba, cuando a las ministras se nos miraba hasta la forma en que íbamos vestidas”.

Recuerda con Carlos Herrera, cuando pidieron que la situación de las mujeres se equiparara a los hombres “todas instábamos al Gobierno y al presidente Adolfo Suárez en aspectos de la condición de la mujer, que incapacitaban a la mujer hasta para abrir una cuenta corriente”. Esas cosas cambiaron con la llegada de la Constitución.

Pudo repetir siendo alcaldesa de Sevilla, pero dijo que no. “La delegación de urbanismo me dejaba apartada en cosas de crecimiento de la ciudad y yo dije que eso no podía ser”. Y saber decir que no, ha sucedido en varias ocasiones “porque en la vida pública hay que decir que no, y dije aquello de que el honor es patrimonio del alma”

En sus memorias se repasan dos momentos cruciales: el 23F, al lado de José Bono, “yo no sabía quien era ese personaje que venía vestido de Guardia Civil”. Dice que se resolvió bien, en parte gracias al Rey Juan Carlos y a Jordi Puyol: de este último dice que “salió apelando a la democracia y a la Constitución, luego las cosas han cambiado mucho”. El otro momento tiene una fecha dolorosa: el 30 de enero de 1998, ETA asesinó al concejal Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa, Ascensión García. A Soledad Becerril también puso ser una víctima. “Me enteré cuando detuvieron a los terroristas. Confesaron que dos días antes habían colocado un coche bomba dos días antes, pero que falló”.

Como ex defensora del pueblo, dice que el pueblo debe defenderse de personas que dicen que facilitan la vida, los movimientos populistas. “Debemos defender los Gobiernos serios y solventes”.