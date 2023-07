Siro López confiesa cómo ha afectado a su imagen su paso por 'El Chiringuito': "No me avergüenzo"

Siro López lleva 50 años pegado a un micrófono. Este miércoles, ha venido a 'Herrera en COPE' para descubrirnos algunas de sus anécnotas, tanto profesionales como vitales ¡que no le faltan!

Si quieres conocer su experiencia profesional tras su paso por 'El Chiringuito de Jugones', no te pierdas lo que le cuenta a Alberto Herrera en 'Herrera en COPE' en el audio que tienes disponible a continuación.

"Me lo paso bien cuando trabajo y hago que los demás se lo pasen bien"

50 años trabajando en los medios de comunicación, pegado a un micrófono y retransmitiendo con pasión los partidos, compartiendo alegrías y sufrimientos con los oyentes, pero si algo no ha cambiado en él es su simpatía.

Aunque pase el tiempo él mismo se describe así, como "un hombre de 67 años con una cabeza de 25 años". El periodista no ha perdido su chispa jovial y la clave de que ahora sea unos de los streaming con más seguidoresen twitch es que él disfruta de lo que hace, y así incita a que los demás también se diviertan, según ha explicado Alberto Herrera. Escucha aquí la entrevista al completo de Siro López en 'Herrera en COPE'.

Desde que era pequeño le encanta el deporte, y desde los doce años ha querido ser periodista para conocer mundo, algo que confiesa que lleva en la sangre "por ser gallego". Desde niño tenía clara su vocación, pues se considera un tipo con suerte. Quizá porque cuando tu pasión se convierte en tu trabajo, y vives de lo que amas, todo te sale mejor y con mayor facilidad, sin olvidar que todo requiere de un gran trabajo, y este periodista se ha esforzado por llegar hasta donde está.

Alberto Herrera, en 'Herrera en COPE', ha hecho un repaso sobre su vida y sus anécdotas. Confiesa en antena las veces en las que pasó por el calabozo, pero eso sí, nunca por un motivo que haya traspasado los límites. "Que haya estado 2 o 3 veces en el calabozo tampoco es normal, no me he dedicado por ahí a agredir", asegura.

Con Siro López, periodista deportivo, hemos descubierto en 'Herrera en COPE' algunos detalles sobre su trayectoria profesional.

