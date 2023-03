Un sevillano, preocupado por lo que guardaba su vecina en casa antes de morir: "Tendría que ir a la cárcel"

Una vez más, los fósforos se convierten en los protagonistas de 'Herrera en COPE'. En esta ocasión, comparten con Alberto Herrera aquellos objetos que se han encontrado en determinados momentos de su vida y que ellos consideran tesoros. Una de las historias más llamativas llega desde Sevilla, desde donde nos llama Moisés. En su caso, no fue él el que encontró el tesoro, sino una vecina suya.

"Yo exactamente no, yo le hablo de la historia de una amiga que yo tenía hace muchos años, ya la pobre falleció, era ya una mujer mayor y esta mujer cuando era joven vivía en Cantillana", comienza explicando, y añade que al darse cuenta de que él era un apasionado de la historia, en concreto de Roma, decidió contarle su hallazgo.

En ese punto, narraba lo ocurrido: "Me llevó a su casa y resulta que había una caja de estas antiguas de cosas de coser que suelen tener y me enseñó que estaba llena a rebosar de monedas romanas". Moisés se sorprendió mucho al ver lo que guardaba su amiga y le preguntó si era suyo. "Me lo encontré yo con mis amigas, jugábamos por las calles, nos íbamos al campo y nos lo encontramos", narraba.

Sin embargo, la historia no termina aquí. "Con los años, me eché otra amiga que era de Cantillana y le expliqué esta historia. En Cantillan, mucha gente. Le digo, pero oye, la gente allí no sabe que si esto no lo se lo dice a la Policía le puede caer una multa. Y me dice, mira Moi, escúchame, si en Cantillana empezarán a ir a registrar, medio pueblo se quedaba vacío de toda la gente que tendría que ir a la cárcel", narraba Moisés, para sorpresa de todos los colaboradores de Herrera en COPE.

Los tesoros que han encontrado los fósforos

Otro testimonio ha sido el de Alberto. Este fue un día a uno de los rastros solidarios que se montan para ayudar a gente necesitada y compró un sofá de segunda mano. La sorpresa llegó cuando lo desmontaron para limpiarlo. "En una de las fundas de los asientos me encontré 6.000 euros en billetes de 20, todavía lo estoy disfrutando", explica Alberto. Escucha la historia al completo en el siguiente audio.

Por su parte, Pilar encontró una alfombra realmente especial. Esta oyente de 'Herrera en COPE' iba en el coche con su cuñada por Valencia a misa, “vi unos containers y de ellos sobresalía un rulo con una alfombra enorme y le dije a mi cuñada que parecía bueno”: de vuelta a casa, Pilar y su cuñada volvieron a pasar junto a los container y esta vez sí que pararon. Cuando lograron sacar la alfombra del container “con mucho esfuerzo” descubrieron que se trataba de una alfombra de la Real Fábrica de Tapices.