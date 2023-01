¿Serías capaz de hacerlo? El reto viral que ha propuesto Carlos Herrera a sus oyentes para este año

2023 ha empezado con fuerza en el programa de'Herrera en COPE'. Y es que, Carlos Herrera ya ha retado a los oyentes para este año que ha comenzado. ¿Cómo? De la mejor forma, con un juego para todos los públicos. El comunicador comenzaba el espacio avisando que ya solo quedaban 364 días para terminar el 2023. Pues bien, ¿sabrías cuántas horas quedan para que demos la bienvenida al 2024? A esto es a lo que Herrera ha querido 'jugar' en un momento dado.

Carlos Herrera ha conseguido hacer el cálculo de las horas que quedan para que saludemos al 2024. Puede que ahora mismo, ese año te parezca lejano, pero realmente está más cerca de lo que pensamos, y esto se debe a que el tiempo pasa muy rápido. "He hecho el cálculo y son unas 8.560, ahora ya 57, horas las que nos quedan para las uvas del año 24", decía, añadiendo que, "mañana, cuando les salude a las 06:00 ya serán solo 180 menos. Es un ejercicio muy entretenido al que yo les animo a todos ustedes a que se pongan a hacer cálculos en casa, divertirse con el paso del tiempo", retaba el director de 'Herrera en COPE'.

La chaqueta "del éxito" de Herrera

Carlos Herrera despedía el año de la mejor forma posible, con la chaqueta "del éxito", tal y como ha definido en sus redes sociales al subir una imagen de él mismo con una americana "fantasía", felicitando el Año Nuevo. El comunicador ha hecho un guiño a 'su percha' antes de finalizar el programa de hoy. Los colaboradores se han rendido a la prenda que llevaba el director del espacio. "Todavía no me he recuperado de la chaqueta", decía una de las tertulianas. "Esa americana, esa chaqueta, la que le envié a mi Mari José, es una americana que tú pones en Internet, 'chaqueta de fantasía'. Y la primera que te sale es esta, y la verdad que me iba como un guante -también es que tengo un cuerpo agradecido-. Y fue la sensación del fin de año", explicaba emocionado. "Esta era una americana fantasía, muy bonita, de inspiración hindú. Cuando ponga usted 'chaqueta fantasía' verá que la venden por 40 euros, tampoco es que me deje la vida ahí", contaba.

Audio





Ante la publicación de Carlos Herrera en su perfil público, muchas han sido las reacciones que ha tenido la imagen, entre ellas la de un entrenador de fútbol y exjugador, Bernd Schuster, que le escribía lo siguiente: "Feliz año 2023, Carlos Herrera. En mi carta a los Reyes Magos le acabo de pedir una chaqueta igual", comentaba con humor. Juanma Castaño, el presentador de 'El Partidazo', también ha querido dar su toque en la publicación: "Más clase que un colegio", le decía, destacando también 'la percha' del comunicador y lo bien que le queda.

"Es una americana preciosa, bellísima...", decía Herrera. "Ha sido un feliz fin de año previo a lo que va a ser un año absolutamente fascinante. El 2023 guarda para nosotros lo mejor, porque desde el 2020, en fin, la serie ha sido para olvidar, y también para recordar. Verán ustedes como este 23 va a ser un gran año, Alberto no se va a intoxicar...(...) Mañana, damas y caballeros, será otro día", contaba Carlos, cerrando así el primer programa del año.