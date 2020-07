La sentencia de Herrera a Sánchez tras el pacto del abrazo con Iglesias, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

Tan sólo un día después de haber celebrado las elecciones del 10 de noviembre, el presidente en aquel momento, en funciones, Pedro Sánchez y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, firmaron un acuerdo en el Congreso que fue objeto de muchas críticas. Sánchez ha sido señalado por gran parte de la prensa española por haber firmado un acuerdo con Iglesias, con el líder político que "le quitaría el sueño" si lo veía en un consejo de ministros.

También el presentador y director del progama matinal, Carlos Herrera, ha dedicado ha dedicado durante sus primero minutos en su matinal al bautizado como "pacto del abrazo" y ha tachado como "cínico" al líder de los socialistas por hacer lo que dijo que no iba a hacer.

“Miren, Sánchez es un cínico que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Tampoco tiene palabra. No la ha tenido nunca. Y ahora acepta todo lo que hace dos meses le quitaba el sueño, lo cual era evidentemente mentira. Simplemente era estrategia electoral. Yo les digo, este acuerdo es insuficiente para formar un gobierno porque hace falta el voto de algunos indeseables que no sabemos que van a pedir a cambio, pero que lo podemos entrever”, ha comenzado explicando Herrera frente a los micrófonos de COPE.

Para el comunicador, de llegar Sánchez a la Moncloa con los pactos de Iglesias, "sería el primer Gobierno populista de la historia de nuestra democracia", lo cual supondría el caos más absoluto para el país. "Populismo de izquierda que se autotilda de progresista, pero que no pasa de ser una coalición social-comunista. Nada más...”, ha definido con rotundidad el comunicador.

��️ El #PSOE y @ahorapodemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.



Léelo aquí �� pic.twitter.com/lACjhoSYwl — PSOE (@PSOE) November 12, 2019

No ha mirado al líder de la oposición

El presentador también ha criticado la actuación de Sánchez al no haber buscado el apoyo del principal partido de la oposición, que vio cómo acercaba número de votos y escaños al PSOE lamentándose una vez más que no sirvan de nada los votos de los partidos constitucionalistas.

“Pedro Sánchez ni siquiera ha considerado, ni por unos minutos, no le ha cruzado por su cabeza crear un gobierno constitucionalista mirando a su derecha, mirando al PP, a Ciudadanos y a quién pudiera sumarse a esa coalición, que sería algún partido más. Los dos que firmaron el pacto ayer han perdido entre los dos, millón y medio de votos... Millón y medio de votos. Y ahí tienen ustedes una explicación...”, ha terminado diciendo Herrera.

El acuerdo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han llegado a un acuerdo para formar un gobierno de coalición, en el que según ha confirmado la Cadena COPE, el secretario general de la formación morada ocuparía la vicepresidencia segunda del Gobierno. En apenas 24 horas ambos líderes han sido capaces de cerrar una dura negociaciónpara sacar adelante una investidura y un Ejecutivo, aunque todavía no tienen los apoyos necesarios.

El nuevo Gobierno será rotundamente progresista. Estará integrado por fuerzas progresistas y basado en la cohesión, la lealtad, la solidaridad gubernamental y la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para trabajar por el progreso de España y de toda la ciudadanía. pic.twitter.com/pJIfQldtsy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 12, 2019

En su comparecencia posterior a la reunión de ambos líderes en el Congreso, Pablo Iglesias ha informado de ese acuerdo para conformar un "gobierno de coalición progresista en España que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Podemos". "Es un honor trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, Sánchez contará con toda nuestra lealtad", ha asegurado Iglesias.

